Военный эксперт предрек усиление военной активности НАТО у российских границ

Страны — члены НАТО не позволят себе устроить провокации в отношении России во время совместных учений в Черном море, поскольку военные возможности российской армии и Черноморского флота за последние годы значительно возросли. Об этом Федеральному агентству новостей заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал переход американского эсминца «Портер» класса «Арли Берк» через черноморские проливы в преддверии военных тренировок объединенных сил НАТО. Как сообщила пресс-служба 6-го флота ВМС США, военный корабль будет выполнять «штатные морские задачи и осуществлять тренировки с союзниками по НАТО и партнерами альянса». Речь идет о Турции, Румынии, Болгарии, Украине и Грузии. Уточняется, что за последний год корабль осуществит третий раз заход в Черное море.

«Выполнение эсминцем задач в Черном море повысит уровень взаимодействия [ВМС США] с союзниками по НАТО и партнерами Альянса», — говорится в сообщении 6-го флота ВМС США.

Капитан 1-го ранга Василий Дандыкин заметил, что в последнее время НАТО проявляет активность возле российских границ наиболее отчетливо, начиная с учений флотов участников Альянса в Арктике и заканчивая тренировочными полетами американских бомбардировщиков B-52 над Балтийским морем.

«Естественно, традиционное направление для военных маневров Альянса — это Черное море. В Альянсе уже хотят в Азовском море проводить тренировки, поскольку Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями. В таком случае не исключено, что будет больше учений НАТО на суше и море. Пентагон даже выделил очередной транш Украине — 125 миллионов долларов на оснащение армии и флота по стандартам НАТО. Украина также получит от США старые патрульные катера с Береговой охраны. Очевидно, что военная активность альянса будет нарастать», — выразил мнение Дандыкин в беседе с ФАН.

Грузия, по словам военного эксперта, привлекается «чисто символически» к учениям НАТО, поскольку у страны флота практически нет. Однако уже не первый раз в этих учениях присутствует Турция, которая посылает туда свои фрегаты. Этот шаг турецкого руководства в какой-то степени связан с позицией России по Ливии и Сирии. Однако собеседник ФАН подчеркнул, что во время военных тренировок НАТО в Черном море недалеко будут проходить учения Черноморского флота.

«Со стороны России будут отрабатываться задачи по слежению с воздуха и берега. В частности, при необходимости будут работать станции радиоэлектронной борьбы. Россия задействует подводные лодки для отработки определенных задач во время учений НАТО, — рассказывает он. — Сейчас Черноморский флот сбалансированный, так как с 2014 года укрепились подводные и надводные силы. Поэтому в тренировках НАТО для Минобороны, в частности, Черноморского флота и Южного военного округа, ничего особенного нет. Что касается провокаций, то со стороны НАТО не должно быть заходов во внутренние воды России, поскольку военные возможности наших сил и ЧФ значительно возросли. Все будет под контролем», — добавил Дандыкин.

Ранее российский флот жестко пресек попытку американского эсминца ВМС США «Портер» угрожать Крымскому мосту. Военный корабль вошел в акваторию Черного моря и приблизился к сооружению. Радиус действия его вооружения был достаточным, чтобы нанести урон переправе. Черноморский флот РФ был вынужден применить ответные меры.

Напомним, в начале мая США и Великобритания провели военные учения у морских границ России в Арктическом регионе. В маневрах приняли участие подводные лодки и противолодочные самолеты Boeing P-8 Poseidon. В ходе учений ВМС США и Великобритании отработали противодействие подводным лодкам условного противника в северной части Норвежского моря, которая примыкает к норвежско-российской морской границе.