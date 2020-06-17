Оппозиция изменила мнение о голосовании по поправкам в Конституцию РФ из-за своей позиции по COVID-19

После спада эпидемии коронавируса и ослабления ряда ограничительных мер в Москве и регионах оппозиция начала буквально «переобуваться» и говорить о якобы неправомерности этих мер. Они посчитали, что возможность гулять без масок и отсутствие штрафов за нарушение режима самоизоляции приведут к большему распространению инфекции, хотя до этого их заявления звучали с оттенками о нарушении «конституционных прав и свобод» граждан страны во время режима самоизоляции.

Из-за распространения коронавирусной инфекции руководством России было принято решение о введении режима повышенной готовности. Первой в стране на добровольную самоизоляцию ушла Москва — там режим ввели с 29 марта. Вслед за столицей меры по нераспространению коронавируса приняли и регионы. Гражданам, особенно лицам старшего и преклонного возраста, запрещалось без особой нужды выходить на улицу, снизить социальные контакты, а в общественных местах надевать перчатки и маски и соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

Либералы с этими мерами не согласились, поскольку те якобы нарушали их «конституционные права и свободы», а многие из них даже призывали людей выходить на улицу с целью организации пикетов и митингов.

Когда эпидемиологическая ситуация начала улучшаться, снова стал актуальным вопрос о проведении голосования по поправкам в конституцию. ЦИК РФ разработала ряд эффективных мер, которые минимизируют риск заражения COVID-19 тех граждан, которые придут на избирательные участки. Так, процесс будет максимально бесконтактным, каждому гражданину предоставят средства индивидуальной защиты. Само голосование пройдет не в один день, 1 июля, а начнется за неделю до указанной даты. Это позволит избежать массового скопления людей на участках и нивелирует риск распространения инфекции. Кроме того, предусмотрено и онлайн-голосование, для которого нет необходимости выходить из дома и достаточно иметь под рукой смартфон.

После того, как дата голосования стала известна, либералы изменили позицию и стали говорить об опасности заражения коронавирусом на избирательных участках, хотя прошлые месяцы возмущались запретами выходить на улицу. Давайте рассмотрим динамику «переобувания» оппозиции на конкретных примерах.

Действия «Фонда борьбы с коррупцией»

Основатель ФБК (признан иноагентом) Алексей Навальный 13 марта у себя в Twitter попросил мэра Москвы Сергея Собянина ввести карантин в столичных школах.

«Призываю Сергея Собянина сделать это как можно скорее. На примерах зарубежных стран мы видим, что больше карантина — это лучше, чем меньше карантина», — написал он.

Позднее, 29 марта, Навальный раскритиковал введение «нерабочей недели», а 31 марта в своей передаче заявил о незаконности введения режима самоизоляции в регионах РФ. Несмотря на это, 11 апреля основатель ФБК призвал мэрию Москвы ввести режим чрезвычайной ситуации.

Иными словами, оппозиционер не смог определиться с собственной позицией, что прослеживается по его высказываниям в Twitter.

Переобувшийся Азар

В апреле организаторы кампании «Нет!» провели онлайн-митинг «За жизнь», в рамках которого собирались выразить недовольство мерами государства по борьбе с COVID-19. Среди них были журналист Илья Азар, политики Дмитрий Гудков, Юлия Галямина, Лев Шлосберг. Участники онлайн-акции призвали власть прибегнуть к экспресс-мерам помощи во время кризиса, написав на эту тему открытое письмо.

Через месяц, 26 мая, Илья Азар провел одиночный пикет в поддержку «Омбудсмена полиции». Примечательно, что критиковавший рекомендации правительства по борьбе с инфекцией журналист вышел в медицинской маске и одноразовых перчатках. За нарушение режима самоизоляции Азара арестовали на 15 суток, но в итоге он отсидел всего 10.

На место проведения одиночного пикета явилось множество коллег журналиста, и в итоге акция могла перерасти в массовое мероприятие и стать новым очагом распространения вируса. Арест Азара вызвал волну одиночных акций. Поддержка выражалась и в том, что либеральная среда давила на якобы «незаконность» решения суда по Илье Азару. Например, Навальный и другие члены ФБК заявили о нелегитимности запрета на проведение публичных мероприятий во время эпидемии коронавируса.

Однако, когда позднее речь зашла о проведении парада Победы 24 июня, основатель ФБК занял другую позицию. На примере Карачаево-Черкесии заявил, что предстоящее мероприятие поставит под угрозу жизни россиян, в связи с чем массовую акцию проводить нельзя.

«Проведут парад, голосование, «Бессмертный полк» — еще сильнее всех заразят, чтобы выслужиться перед Москвой», — заявил оппозиционер.

Его риторику поддержала юрист ФБК Любовь Соболь, выступив в поддержку Азара и заявив, что журналист имел законное право выходить на улицу во время эпидемии COVID-19 на одиночный пикет.

Однако в свежем интервью для «независимых» СМИ Соболь заявила, что сама она не имеет права выводить людей на массовые мероприятия и подвергать опасности их здоровье. Речь шла о предстоящем голосовании по изменениям в основной документ страны. Ведущий задал вопрос о том, как оппозиция будет реагировать на процесс.

Иными словами, представители оппозиции продемонстрировали политику двойных стандартов. С одной стороны, выходить на пикеты в Москве, которые зачастую не бывают одиночными, — безопасно. С другой, проводить парад в честь Дня Победы, когда случаев заражения коронавирусом с каждым днем все меньше и меньше, — опасно.

Смена позиций

Определение с датой голосование по поправкам в основной документ спровоцировало представителей оппозиции на смену точки зрения относительно коронавируса. Если ранее либералы выражали возмущение на запрет выходить на улицу не по уважительной причине и говорили об «антиконституционности» таких мер, нивелируя опасность вируса, то после стали заявлять о невозможности проведения голосования в условиях эпидемии.

В ситуации с коронавирусом российская оппозиция не пробует новых заходов и следует опробованной методичке. На это обращают внимание не только СМИ, но и общественные деятели, далекие от политики. Так, за политику двойных стандартов либералов раскритиковал Артемий Лебедев.

Одним из немногих представителей оппозиции, кто не сменил точку зрения после анонса голосования по поправкам, стал главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Уже несколько месяцев он распространяет только официальную информацию от властей и, несмотря на свою антикремлевскую позицию, показательно одобряет их меры по борьбе с пандемией.