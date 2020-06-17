«Ливийские» СМИ Стамбула тиражируют недостоверную информацию командования США о ЧВК «Вагнер»

Стамбул, 17 июня. Представитель Африканского командования ВС США (AFRICOM) выступил с очередным обвинением в пользу России. Вбросы о российской угрозе в Африке стали частыми явлениями для риторики США и Турции. За дезинформацией стоят интересы лоббистов ПНС, президента Турции и желание AFRICOM получить дополнительный бюджет на борьбу с «русской угрозой».

Как передает ряд СМИ, 16 июня 2020 года в эфире телеканала Libya Febrayer TV руководитель пресс-службы AFRICOM Николь Киршманн заявила, что в Ливии сражаются 2000 русских добровольцев ЧВК «Вагнер». Также представитель Пентагона сказала, что ситуация в Ливии нуждается в политическом решении.

#ABD Afrika komutanlığı:#Libya'da vagner şirketine ait 2000 paralı asker bulunuyor

Libya'daki çözüm kesinlikle siyasi olmalıdır

Rusya'nın Libya'da desteklediği gruplar istikrarı bozuyor pic.twitter.com/DIMQAwNqXU — Libya Febrayer TV (@TvFebruary) June 16, 2020

К сожалению, телеканал не передает, предоставила ли руководитель отдела по связям с общественностью хоть какие-нибудь подтверждения своим словам.

В отличие от провокации с боевыми самолетами, на этот раз AFRICOM ограничился лишь устным заявлением. Напомним, что 26 мая текущего года Африканское командование ВС США распространило фейк, сопровожденный фотографиями слабого качества, о переброске боевых самолетов якобы для поддержки Ливийской национальной армии (ЛНА) в Ливии. Заявление об этом появилось в официальном микроблоге AFRICOM в Twitter.

"The world heard Mr. Haftar declare he was about to unleash a new air campaign. That will be #Russian mercenary pilots flying Russian-supplied aircraft to bomb #Libyans."

- Gen. Townsend, AFRICOM commander

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Release: https://t.co/HpLdwUJxcr

Photos: https://t.co/raTal1LKPa pic.twitter.com/3P1IPQsLvo — US AFRICOM (@USAfricaCommand) May 26, 2020

Похоже, что практика голословных обвинений является типичной для Пентагона.

То же касается и отчета ООН, обнародованного 6 мая 2020 года, в котором называлась цифра в 1200 добровольцев, прибывших якобы из России. Предполагаемый контингент состоял из квалифицированных специалистов, обеспечивающих качественную поддержку войскам Хафтара. Доклад ООН был раскритикован МИД РФ. Отмечалось, эксперты ООН не дали никаких доказательств.

Обращает на себя еще одна деталь. В Twitter-аккаунте Libya Febrayer TV указано местоположение редакции и как ни странно, это Стамбул, Турция. Кажется, что «ливийские новости» делаются по заказу Анкары.

Ситуация со свободой слова в Турции давно вызывает беспокойство. Мало кто решается критиковать президента Турции. Это чревато последствиями. Число арестованных журналистов зашкаливает. Свободной прессы как таковой в Турции нет. Кроме того, Эрдоган создал в Стамбуле подконтрольную «фабрику троллей».

Помимо Febrayer TV в Стамбуле проживает журналист Абдулкадер Ассад, который растиражировал очередной вброс от AFRICOM в издании The Libya Observer. Еще одно «ливийское» издание, которое базируется в Стамбуле.

Затрагивая вопрос сотрудничества AFRICOM и турецкой пропаганды, нельзя обойти стороной других пособников ПНС. Мы уже рассказывали о информационной кампании в рамках договора с лоббистами ПНС, согласно которой AFRICOM периодически поднимает вопрос о «русской угрозе» на Черном континенте.

Вообще, правительство Файеза Сарраджа поставило фальсификации о присутствии российских ЧВК на поток. Это выгодно турецким покровителям и пособникам из Пентагона. Надо понимать, что в США идет постоянная борьба за влияние и доступ к бюджету (пресловутая коррупция). Чем чаще и громче звучат слова о «русской угрозе», тем больше денег выделяется Пентагону и Африканскому командованию ВС США. Интересы США и Турции в громогласной дискредитации России сходятся.

Кроме того, такой информационный фон позволит США в будущем создать необходимую поддержку у американского общества для вторжения в Ливию. Недавно, Майк Помпео — государственный секретарь США — заявил, что на мирных переговорах необходимо поднять вопрос о сохранении ливийских нефтяных объектов. Очевидно, что США заинтересованы в контроле нефтеносных полей Ливии.