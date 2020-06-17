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Политолог назвал высказывание Трампа о ФРГ попыткой сделать немцев «более послушными»

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Политолог назвал высказывание Трампа о ФРГ попыткой сделать немцев «более послушными»

Москва, 17 июня. Вашингтон продолжает навязывать Европе свою политику, направленную исключительно на защиту интересов США. Об этом заявил политолог Иван Аркатов, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о необходимости сократить американский военный контингент в ФРГ.

В интервью корреспонденту iReactor эксперт объяснил, что у американского лидера может быть несколько причин для провокационного высказывания. Он напомнил о предстоящих выборах в США.

«Я думаю, что это популистская игра Трампа на внутреннюю аудиторию с целью предстоящих выборов. С одной стороны, показать, что он заботится о стране и готов меньше тратить денег на вооружение. А с другой стороны, целью является надавить на немцев, чтобы они стали более послушными», — считает Аркатов.

Еще одним мотивом Белого дома может являться стремление испортить российско-германские отношения. По мнению эксперта, действия США направлены на то, чтобы «посеять раздор на европейской арене».

«Это нужно им для того, чтобы более интересно и грамотно, с их точки зрения, проводить свою политику на территории Европы. И также целью является повлиять конкретно на Россию как на участника геополитического процесса в Европе», — добавил политолог.

Напомним, ранее Трамп выразил готовность уменьшить число американских военных в Германии с 34,5 тысячи до 25 тысяч человек. Президенту США не понравилось, что ФРГ платит крупные суммы денег России за электроэнергию, в то время, как «США должны защищать их от России».

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Источник: iReactor
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