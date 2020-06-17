Вирусолог призвал россиян не забывать о соблюдении социальной дистанции в ТЦ и кафе

Москва, 17 июня. Специалисты призвали россиян не забывать о мерах предосторожности и соблюдении социальной дистанции во время прогулок в парках, посещении торговых центров и веранд летних кафе. Несмотря на постепенное снятие ограничений по коронавирусу, риск все еще существует. Об этом рассказал доктор биологических наук, профессор-вирусолог Александр Чепурнов.

«Думаю, что главное — сохранять дистанцию в полтора метра, конечно, не для тех, кто пришел с семьей, а в отношении незнакомых. Именно на таких условиях веранды летних кафе и прочие общепитовские заведения открывают», — рассказал эксперт.

Он подчеркнул, что в остальном все зависит от того, насколько добросовестно выполняет санитарные предписания предприятие общепита, которое вы собираетесь посетить. Опасность может поджидать горожан и в ТЦ, куда люди традиционно отправляются за сезонной одеждой. Специалисты пока не располагают точной информацией о том, сколько времени вирус живет на ткани.

«Вопрос деликатный, потому что ясно, что никто одежду обрабатывать не будет, иначе она сразу же потеряет товарный вид. Можно прикинуть вещь, не надевая», — посоветовал Чепурнов.

Вирусолог отметил, что сегодня на плечи предпринимателей ложится дополнительная ответственность за проведение регулярной дезинфекции. Он подчеркнул, что у добропорядочных организаций этот вопрос затруднений не вызывает.

«В общественном туалете не вижу проблем. Закрепленный человек должен не просто сидеть и деньги собирать, а протирать после каждого посетителя ручки, обрабатывать. В пульверизаторе должно быть вещество, сделанное на изопропиловом спирте с примесью перекиси водорода», — рассказал вирусолог.

Стоит отметить, что Россия постепенно возвращается к привычному образу жизни, но это не значит, что можно забыть об основных правилах безопасности и профилактике вирусов. Горожане по прежнем должны соблюдать социальную дистанцию, носить средства индивидуальной защиты и придерживаться правил личной гигиены.