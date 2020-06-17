Высокий уровень законодательного обеспечения не позволит устроить беспорядки в РФ

Москва, 17 июня. Высокий уровень законодательного обеспечения не позволит устроить в России массовые беспорядки, как во Франции, заявил сенатор Сергей Цеков.

Массовые беспорядки вспыхнули во Франции на фоне продолжающейся пандемии. Мирные протесты врачей, возмущенных нехваткой персонала, материальных ресурсов и оборудования, вылились в столкновения с полицией.

«Демонстрации в Европе всегда превращаются в анархию. Безусловно, протесты должны быть, таким образом общество пытается обратить внимание масс и правящих верхов на проблему. Однако протесты, по моему мнению, должны носить исключительно мирный характер», — отметил Цеков в комментарии «Слову и делу».

Сенатор подчеркнул, что нападения на полицейских, умышленное причинение вреда имуществу, подстрекательство других людей и призыв к участию в незаконных акциях должны жестко пресекаться и караться по закону.

«Это современная общественная культура Запада, их демократия превращается в анархию», — отметил сенатор.

Цеков отметил, что в России законодательное обеспечение находится на высоком уровне и предусматривает ответственность как для организаторов, так и для провокаторов беспорядков.