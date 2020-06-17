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Эксперт рассказал, какой должна стать новая боевая экипировка армии России

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Эксперт рассказал, какой должна стать новая боевая экипировка армии России

Новая амуниция российской армии должна представлять собой целый комплекс высокотехнологичных военных систем, считает военный эксперт Андрей Кошкин.

Ранее гендиректор АО «ЦНИИТОЧМАШ» Альберт Баков сообщил, что к декабрю 2020 года может быть сформировано тактико-техническое задание на разработку боевой экипировки третьего поколения, которая придет на замену «Ратнику». Экипировка получила предварительное название «Сотник».

«Думаю, что к декабрю в Минобороны РФ будет сформировано тактико-техническое задание на разработку боевой экипировки 3-го поколения, которая предварительно получила название «Сотник», — сказал Баков.

Предполагается, что в состав экипировки включат новые средства индивидуальной защиты и боеприпасы, так как совершенствование существующих не решит вопроса. По мнению главы ЦНИИТОЧМАШ, новая экипировка должна давать больше защищенности не только жизненно важных органов, но и всего бойца целиком. Плановые сроки опытно-конструкторских работ назначены на 2020–2023 годы. 

Комплект боевой экипировки "Ратник"

Эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин согласен с планами военных и заявил, что российским инженерам придется постараться, чтобы создать новую экипировку, которая бы отвечала современным требованиям и могла при этом иметь большой модернизационный потенциал.

«Тактико-техническое задание, которое дают на разработку новой амуниции, — это уже умение видеть динамику современного боя, умение видеть преимущество и направление развития современного боя. Сама идея создать такую амуницию говорит о желании народа иметь армию, которая будет помимо того, что накормлена и обучена, но еще и одета в соответствии с самыми высокими требованиями современных войн.

Еще же во времена гражданской войны большевики говорили о необходимости обуть и одеть армию, и сегодня этот лозунг актуален как никогда. Меняются задачи, требования к бойцам, меняется качество боевой работы, поэтому в таких условиях самым высоким стандартам должны отвечать не только техника и вооружение, но и амуниция наших специалистов», — заявил эксперт в интервью ФАН.

Рассматриваются три важных направления в работах по созданию экипировки третьего поколения — жизнеобеспечение, робототехника и новые материалы. По мнению военного аналитика, «Сотник» должен разрабатываться под определенные виды войск с разделением на военные специальности.

Эксперт рассказал, какой должна стать новая боевая экипировка армии России

«Для разведчиков должен быть один вид экипировки, легкий и прочный, с возможностями для камуфляжа и разведки. У моряков она должна иметь возможность отлично работать в воде, хорошо держать на поверхности, у летчиков другое — возможность иметь компенсирующие свойства для работы на больших высотах. Опять же, сейчас вся боевая техника и вооружение имеют ярко выраженную направленность на роботизацию и цифровизацию, следовательно, костюм должен уметь работать с этой цифрой, особенно в условиях сетицентрических войн.

Экипировка должна предусматривать возможность размещения персональных видеокамер, вычислительных комплексов, которые бы не только оценивали оперативную обстановку и посылали разведданные в Генштаб, но и вели мониторинг состояния здоровья конкретного бойца. Нужны датчики», — продолжает Кошкин.

Высокое бронирование бойца на поле боя помогут обеспечить активные или пассивные экзоскелеты, позволяющие навешивать перед боем дополнительные бронеплиты или другие защитные элементы. Другими словами, экипировка может быть модельной и иметь высокий модернизационный потенциал.

Эксперт рассказал, какой должна стать новая боевая экипировка армии России

«Поэтому нам нужны современные материалы, которые позволяли бы телу бойца дышать, но при этом имели бы уникальные свойства вроде устойчивости к повреждениям, открытому горению, истиранию и т. д. Ну и самое последнее по значимости — экипировка должна выглядеть привлекательно и современно, чтобы молодежь шла в армию служить, чтобы милитари-стиль использовали и на гражданке», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, комплект боевой экипировки «Ратник» предназначен для повышения защищенности военнослужащих, их мобильности, маневренности и эффективности в различных видах боевых операций. Температурный диапазон применения — от минус 40 до плюс 50 градусов. Автономное функционирование военнослужащего, включая боевое, — не менее трех суток. Экипировка поставляется в войска с 2015 года.

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