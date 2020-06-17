Политолог Ганжара объяснил важность поправки в конституцию о МРОТ и пенсиях

Москва, 17 июня. Закрепление в конституции социальных гарантий, в том числе ежегодной индексации пенсий, подчеркнет социальный статус российского государства. Об этом заявил политолог Владислав Ганжара.

По его словам, положения о ежегодной индексации пенсий, а также о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума, являются наиболее важными поправками, передает Nation News.

«То, что МРОТ устанавливается не ниже прожиточного минимума, и то, что будет происходить регулярная индексация пенсий, говорит о том, что с точки зрения экономического благополучия наше государство будет обеспечивать всем гражданам соответствующий уровень жизни… Эти поправки наряду с другими наиболее важнейшими будут касаться каждого гражданина РФ», — пояснил эксперт.

Напомним, голосование в поддержку поправок в конституцию будет проходить с 25 июня по 1 июля. Решение провести голосование в течение недели обеспечит безопасность граждан в условиях эпидемии коронавируса. Последний день голосования станет выходным.

Кроме того, Центральная избирательная комиссия РФ одобрила проведение электронного голосования в Москве и Нижегородской области. Россияне могут подать заявки на участие в электронном голосовании с 5 июня.