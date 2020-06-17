Домработница рассказала о состоянии исхудавшего после смертельного ДТП Ефремова

Москва, 17 июня. Заслуженный артист России Михаил Ефремов после смертельного ДТП перешел с алкоголя на простую воду. О жизни артиста под домашним арестом рассказала его домработница Ева Моисеева.

Женщина захлопнула перед журналистами дверь в квартиру, в которой находится Ефремов, но вышла на балкон и ответила на несколько вопросов прессы.

По ее словам, 56-летний актер сильно похудел, у него возникают проблемы с сердцем, поэтому артисту «скорую часто» приходится вызывать. Как считает Моисеева, звезда театра и кино очень сильно переживает по поводу случившегося, сообщил «Пятый канал».

«Ест очень плохо, алкоголь не пьет», — сказал домработница знаменитого актера.

В среду Ефремова ожидает допрос. Артиста уже увезли в столичное ГСУ МВД.

Как напомнил «Царьград», вечером 8 июня в центре Москвы автомобиль Ефремова вылетел на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель Сергей Захаров спустя несколько часов после аварии скончался в больнице.

Экспертиза показала, что актер был в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело, Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы, отметил Infox.ru. Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест до 9 августа.

Ранее вице-президент российского подразделения международного комитета защиты прав человека Иван Мельников предположил, какое наказание получит актер.