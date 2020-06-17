Баранец назвал «Аль-Джазиру» образцом непрофессионализма и невежества за фейк о ЧВК «Вагнера»

Катарский телеканал «Аль-Джазира», регулярно публикующий ложь о якобы присутствии ЧВК «Вагнера» в Африке или еще где-то, является образцом непрофессионализма и невежества среди всех СМИ, ведущих информационные войны. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) заявил военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец.

По его словам, опубликованный данным ресурсом фильм, направленный на реабилитацию доклада панели экспертов ООН о будто бы участии бойцов ЧВК в боевых действиях в Ливии, не выдерживает никакой критики. Он констатировал, что режиссеры этого «шедевра» лжи и примитивизма в очередной раз продемонстрировали свой крайне невысокий уровень интеллекта.

Фабрика вбросов Катара

Собеседник ФАН отметил, что за все время своего существования телеканал «Аль-Джазира» многократно был уличен в распространении недостоверной информации и дешевых фейков, которые были разоблачены всеми кому не лень. Он сравнил катарский телеканал с преступником-неудачником, не один раз попадавшимся за свои грязные и неумелые деяния, однако продолжающим и дальше заниматься непристойным промыслом.

«Аль-Джазира» — это примитивизм, это ложь и непрофессионализм, это постоянные нестыковки в словах, фрагментах, фото- или видеокадрах. «Аль-Джазира» мне напоминает какого-то вокзального мошенника, которого уже все знают, знают, что он вор, за ним следят, его постоянно приводят в полицию и тут же выпускают, а он снова берется за свое грязное дело. Эта организация совершенно забыла правила ведения информационной войны и прокалывается на каждом шагу. Вообще среди участников информационных войн этот канал давно превратился в посмешище. Когда я слышу название данного СМИ, мне хочется плюнуть. С момента появления телеканала «Аль-Джазира» в информационном поле я обратил внимание, что очень уж много у них идеологической составляющей. Дальнейшее наблюдение лишь подтвердило мои опасения. В итоге я пришел к выводу, что это неуклюжая пропагандистская организация, участвующая в информационных войнах, скорее всего, за очень большие деньги. Ложь «Аль-Джазиры», ее несостоятельность и примитивизм уже давно разоблачили профессионалы, но, как ни странно, со всем упорством этот телеканал продолжает «мутить воду» и не прекращает сочинять вот такую невежественную ерунду, которая время от времени попадает в информационное пространство», — рассказал полковник в отставке.

Ширма для террористов

Не стоит забывать, что власти Катара всячески поддерживают наряду с Турцией так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии. Однако в отличие от Анкары, действующей открыто агрессивно и снабжающей боевиков в Триполи контрабандным оружием, наплевав на эмбарго ООН, Доха помогает более осторожно, оплачивая часть турецкой боевой техники для ПНС, и обеспечивая прикрытие бандитам в информационном пространстве.

Поскольку Катар тесно связан с террористической организацией «Братья-мусульмане»1 (деятельность запрещена в РФ), многие из членов которой входят в ряды группировок, захвативших ливийскую столицу, совсем не удивительно, что «Аль-Джазира» негласно выступает на стороне боевиков. Информационная поддержка катарских властей заключается прежде всего в прикрытии преступлений незаконных вооруженных формирований ПНС и турецких интервентов различными вбросами в СМИ о «русских в Ливии». Таким образом, телеканал, штаб-квартира которого находится в Дохе, отвлекает внимание своей аудитории, об этом же говорит и собеседник ФАН.

Дорогостоящая и неуклюжая ложь «Аль-Джазиры»

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» выразил искреннее недоумение от того, что за подобные непрофессионально подготовленные вбросы «Аль-Джазира» получает довольно приличные гонорары от своих заказчиков. Виктор Баранец назвал совершенно бездарными сотрудников этого лживого телеканала, отметив, что проколы во всех их примитивных материалах видны даже не вооруженным глазом.

«Меня поражает, что эта далеко не бедная организация, имеющая солидный бюджет, накачиваемый очень разными заказчиками, такими как Турция, США, Великобритания и весьма богатенькими личностями с Ближнего Востока, за такие огромные деньги делает такую примитивную ложь. Не хочется их поучать, но искусство делать фейки требует очень большого ума и снайперской точности. Какой кадр, какое сообщение «Аль-Джазиры» ни посмотришь — везде прокол, везде бросается в глаза лажа, примитивизм и незнание вопроса. Более невежественного пропагандистского СМИ я не знаю», — обратил внимание эксперт.

Вышедший 16 июня фильм «Аль-Джазиры» за счет демонстрации многочисленных роликов различного содержания, вошедших в один в видеоряд, пытается убедить обывателя в том, что бойцы ЧВК «Вагнера» якобы находятся в Ливии. Однако среди всех этих материалов нет ни одного, хоть как-то относящегося к североафриканскому государству, большинство являются просто кадрами учений российских военнослужащих. Впрочем, другого и не следовало ожидать от режиссеров этого вброса.

Аутсайдер информационного фронта

По словам полковника в отставке, телеканал «Аль-Джазира», несмотря на свою известность, давно себя дискредитировал и является посмешищем для всех уважающих себя информационных агентств. Он указал на полное отсутствие профессионализма у сотрудников этого ближневосточного СМИ, которые публикуют откровенную чушь, но при этом получают неплохие деньги. Эксперт обратил внимание, что ключевой задачей канала является очернение тех стран, которые стали неугодны его спонсорам.

«Мне даже иногда кажется, что в рядах «Аль-Джазиры» работают какие-то информационные диверсанты, которые попросту издеваются над этим телеканалом, подбрасывая ему фейки, которые он охотно проглатывает и высмеивает сам себя. Сколько уже раз мы уличали «Аль-Джазиру» в этой деланной, искусственной и грубой брехне. Мы сегодня можем говорить об этом СМИ как об образце информационного невежества и непрофессионализма. То, что «Аль-Джазира» участвует в информационных войнах, уже даже не обсуждается, эта организация активнейшим образом играет против Сирии, против России и всех, против кого ей прикажут. Если бы мне пришлось читать лекции об искусстве информационной войны, то в качестве самого неуклюжего и убого примера, конечно, я бы привел «Аль-Джазиру», — добавил военный обозреватель.

Сказанное полковником в отставке, действительно, сложно отрицать, ведь этот «фильм» является уже не первой попыткой арабского телеканала голословно обвинить Россию. Складывается ощущение, что «Аль-Джазира» совершенно не обеспокоена своей репутацией, так как редакционная политика канала на протяжение долгого периода времени так и не претерпела положительных изменений.

«Аль-Джазира» подставляет своих заказчиков

Помимо прочего, Виктор Баранец подчеркнул, что журналисты «Аль-Джазиры», на первый взгляд, действуют далеко не в пользу своего работодателя, что больше бьет даже не по и так крайне сомнительной репутации канала, а, скорее, по его спонсорам.

«Меня настораживает, что, несмотря на тысячи разоблачений, битая «Аль-Джазира», состоящая из примитивно делающих свою работу «специалистов», тем не менее по-прежнему остается на передовой информационной войны. Что странно, что ее все еще используют в игре против тех стран, которые не приемлют хозяева данного телеканала. Мне кажется, что там собрались самые тупые ремесленники, которых никто никогда не учил, как правильно делать ложь, им просто сказали: очерняйте Россию, «поливайте грязью» Сирию и всех, кого мы прикажем. «Аль-Джазира» мне в этом плане напоминает глупую тетку, которую послали на кухню, где она никогда не была, и сказали: давай пеки пироги. Сотрудники этого СМИ сами, видимо, не понимают, как они подставляют своих хозяев», — отметил собеседник.

Вездесущая ЧВК «Вагнера»

В заключение беседы с корреспондентом ФАН Баранец напомнил, что фейки о ЧВК «Вагнера» уже давным-давно всем надоели, а их периодические реинкарнации свидетельствуют скорее о качестве самих источников, их распространяющих. При этом «Аль-Джазира» больше других успела отличиться на этом поприще.

«Сколько раз уже «Аль-Джазира» заикалась о «вездесущей» ЧВК «Вагнера». Как там еще не додумались сфотографировать бойца «вагнеровца» под кроватью президента Соединенных Штатов Америки. Им сказали, что «вагнеровцы» должны быть везде — в Африке, на Ближнем Востоке, в Америке, в Венесуэле или на Кубе и во Вьетнаме. Ни одна другая организация не создала из ЧВК «Вагнера» такого «монстра», как эта брехливая «Аль-Джазира», — подытожил военный обозреватель.

Слепили из того, что было

О том, на кого был рассчитан нелепый фильм «Аль-Джазиры», подробно разбиралось Федеральное агентство новостей в большом материале, посвященном очередной наспех сделанной поделке катарского телеканала. Очевидно, что запугивание «российским присутствием» все еще является выгодным для определенных сил, недоброжелательно настроенных по отношению к России. Как мы видим, несмотря на свою неприглядную репутацию, «Аль-Джазира» продолжает свое существование, а это значит, что услуги провокаторов кому-то необходимы, поэтому и в ближайшей перспективе следует ожидать появления новых вбросов, еще более абсурдных и грязных.

1 Организация запрещена на территории РФ.