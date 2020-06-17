Кто в РФ может рассчитывать на выплаты: пенсионеры, матери-одиночки, безработные с детьми

Кто в России может рассчитывать на индексации и дополнительные выплаты: льготы пенсионерам, доплата матерям-одиночкам и безработным с детьми.

Пособие для родителей-одиночек

Временное пособие для матерей и отцов, в одиночку воспитывающих детей, могут начать выплачивать в России. С таким предложением в Госдуму и правительство РФ обратился Национальный родительский комитет (НРК). Общественники предлагают такую меру, как введение дополнительного пособия для родителей-одиночек (в первую очередь матерей), сделать временной, рассчитанный только на 2020 год. Цель инициативы — поддержать наиболее уязвимые семьи в период спада экономики в результате пандемии COVID-19, вызванной новым коронавирусом.

Председатель НРК Ирина Волынец пояснила, что родители-одиночки по-прежнему являются незащищенной социальной группой, даже при том, что государство уже выделило немалые средства для единовременных выплат на детей.

Согласно предложению НРК, пособие нужно выплачивать до конца года всем одиноким родителям из расчета, чтобы на каждого члена семьи приходилось не менее двух прожиточных минимумов. При этом все действующие пособия и льготы для таких семей должны быть сохранены в полном объеме.

Если инициатива общественников будет принята, это может коснуться более шести миллионов российских семей, состоящих из одного родителя, воспитывающего детей. По данным детского омбудсмена Анны Кузнецовой на 2017 год, около трети (примерно пять миллионов) из 17 миллионов российских семей приходится на матерей-одиночек с детьми; примерно в шестистах тысячах семей воспитанием детей занимаются одни отцы.

Пособие для родителей, потерявших работу

В Министерстве труда и социальной защиты РФ планируют начать выплату пособий семьям с детьми, где родители потеряли работу не только в связи с пандемией COVID-19, но и по другим причинам.

Об этом рассказал глава ведомства Антон Котяков, который отметил, что на пособие смогут рассчитывать родители, лишившиеся постоянной работы, вне зависимости от даты потери работы и регистрации на бирже труда. Таким гражданам будут ежемесячно перечислять по три тысячи рублей. Ранее льгота действовала только для тех, кто потерял работу после 1 марта 2020 года.

Кто еще может рассчитывать на индексации и льготы

На повышение социальных выплат с 1 июля могут рассчитывать пенсионеры, являющиеся опекунами и попечителями детей до 18 лет. Им будет проиндексирована пенсия (ранее таким опекунам платили пособие, поэтому они считались работающими, и индексация пенсий не проводилась).

Также пройдет индексация пенсий людям пенсионного возраста, завершившим трудовую деятельность; льготы и надбавки получат граждане, достигшие 75 лет, и некоторые категории инвалидов.

Кроме того, пенсии будут повышены тем, кто работал на Крайнем Севере и в местностях, к нему приравненных, а также в сельском хозяйстве.

Продолжаются разовые выплаты на детей (по пять тысяч в течение трех месяцев на детей до трех лет и по десять тысяч рублей — от трех до 15 лет), в некоторых регионах выплаты предназначены также для подростков 16—17 лет. Разовые поддерживающие выплаты получают также пенсионеры, соблюдавшие режим самоизоляции.

Напомним, обязательная индексация пенсий входит в пакет поправок к Конституции РФ, вынесенных на всенародное голосование, которое пройдет по всей стране с 25 июня по 1 июля.