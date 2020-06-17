Тело пятимесячного ребенка выбросило на подконтрольное ПНС побережье Ливии

На западе Ливии существенно усугубилась ситуация с мигрантами после того, как боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии захватили Сурман и Сабрату.

Ранее представители ООН выразили обеспокоенность последствиями захвата боевиками ПНС Сабраты и Сурмана — в международной организации сообщили о по меньшей мере 400 заключенных, которых триполийские бандформирования освободили из местных тюрем без проведения каких-либо разбирательств. Отметим, что среди них были выходцы из ИГИЛ1 и «Аль-Каиды»1 (деятельность группировок признана террористическими и запрещена в РФ).

После того, как бандформирования Триполи освободили террористов, мирные граждане испугались последствий этих событий. Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей (ФАН), террористы устраивали публичные казни, мародерствовали в домах гражданского населения и всячески запугивали людей. Соответственно, увеличился поток беженцев, пытающихся покинуть пределы страны через Средиземное море.

Как сообщил итальянской газете La Repubblica глава Международной организации по миграции (МОМ) Федерико Сода, на одной из таких шлюпок с более чем 30 мигрантами находилась пятимесячная девочка. В субботу судно перевернулось — четверо беженцев погибли, в том числе двое детей. Тело пятимесячного ребенка море выбросило на берег около Сурмана.

The body of a five month old baby washed on the shore of Surman #Libya today.



This is one of the lives lost in the shipwreck that happened over the weekend off Zwara.



One death is one too many. pic.twitter.com/w2C1jHWUn4 — Federico Soda (@fedsoda) June 16, 2020

Эта девочка и ее семья вряд ли отправились бы в такое опасное путешествие на прохудившихся шлюпках через все Средиземноморье, если бы боевики из самых опасных террористических организаций мира не бесчинствовали в ливийских городах, покрываемых руководством триполитанского правительства и турецких кураторов.

Член Общественной палаты России, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей (ФАН) обратил внимание на политику двойных стандартов, которые активно внедряются на Западе.

«Я помню, что когда была трагедия и сирийский мальчик-беженец утонул при попытке переправиться в Европу, был такой хай, хайп! Обложки газет, журналов — какую драму из этого выстраивали. Почему тогда сейчас молчат все эти «неполживые» СМИ и не рассказывают о той трагедии, которая разворачивается в Ливии и вокруг Ливии? Когда тысячи семей вынуждены спасаться бегством из-за уже даже не гражданской войны, а из-за разгула бандитизма, вызванного этой самой войной и так называемой «амнистией», которую объявили боевики из ПНС», — утверждает Малькевич.

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт», политолог Антон Бредихин в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что любая война способствует появлению беженцев — люди ищут новую родину, и это естественный процесс. Однако, по мнению Бредихина, ПНС, как организация, которая называет себя властью в Ливии, должна создавать все условия для того, чтобы ливийцы оставались дома.

«ПНС, как организация, которая претендует на полную власть в стране, должна делать все, чтобы беженцы не покидали свои дома, а возвращались. Потому любая гибель людей, которая произошла по вине военных действий и той нестабильности, что есть в Ливии, лежит на ПНС. Я думаю, они должны выступить с какой-то компенсацией семье погибших и какими-то заявлениями», — утверждает Бредихин.

Президент ФЗНЦ в беседе с ФАН заявил, что зафиксированных фактов преступлений в Ливии хватит едва ли не на второй Нюрнбергский процесс с учетом проводимой политики в Северной Африке, однако международное сообщество по-прежнему остается слепо и глухо к происходящему в стране. Что странно, учитывая риск перехода беспорядков и расцвету терроризма в странах Европы.

«Я не знаю, что должно еще произойти, чтобы мировое и гражданское сообщество отреагировало на происходящее. Сколько еще жертв невинных должно быть, сколько еще крови должно пролиться, чтобы открылись глаза у Евросоюза, у ООН, и они наконец приступили к системной работе по созданию международного трибунала по преступлениям в Ливии? Материала наберется на второй Нюрнбергский процесс. Но я вижу, какая сейчас существует политика», — говорит Александр Малькевич.

Он отметил, что так как реальные факты опровергнуть невозможно, а спорить по заранее проигрышным темам никто не хочет, избрана другая тактика: максимальное замалчивание и «игнор». Международные правозащитники делают вид, что ничего не происходит.

«Эта «страусиная» позиция ни к чему хорошему не приведет, потому что рано или поздно вот этот пар под крышкой, который не выпускают, приведет к социальному взрыву, что спровоцирует поток беженцев в Европу, а вслед за ним и поток террористов-боевиков за беженцами или среди них. Это все то, о чем мы (Россия. — Прим. ФАН) предупреждаем. И как бы потом Европа не пожалела о том, что они делают вид, что, как говорили раньше про Багдад, «в Триполи все спокойно». Это будет страшное потрясение для Европы», — заключил эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.