Тело пятимесячного ребенка выбросило на подконтрольное ПНС побережье Ливии

На западе Ливии существенно усугубилась ситуация с мигрантами после того, как боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии захватили Сурман и Сабрату.

Ранее представители ООН выразили обеспокоенность последствиями захвата боевиками ПНС Сабраты и Сурмана — в международной организации сообщили о по меньшей мере 400 заключенных, которых триполийские бандформирования освободили из местных тюрем без проведения каких-либо разбирательств. Отметим, что среди них были выходцы из ИГИЛ1 и «Аль-Каиды»1 (деятельность группировок признана террористическими и запрещена в РФ).

После того, как бандформирования Триполи освободили террористов, мирные граждане испугались последствий этих событий. Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей (ФАН), террористы устраивали публичные казни, мародерствовали в домах гражданского населения и всячески запугивали людей. Соответственно, увеличился поток беженцев, пытающихся покинуть пределы страны через Средиземное море.

Как сообщил итальянской газете La Repubblica глава Международной организации по миграции (МОМ) Федерико Сода, на одной из таких шлюпок с более чем 30 мигрантами находилась пятимесячная девочка. В субботу судно перевернулось — четверо беженцев погибли, в том числе двое детей. Тело пятимесячного ребенка море выбросило на берег около Сурмана.

The body of a five month old baby washed on the shore of Surman #Libya today.



This is one of the lives lost in the shipwreck that happened over the weekend off Zwara.



One death is one too many. pic.twitter.com/w2C1jHWUn4