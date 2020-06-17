Друг покойной Норкиной признался, что его напугала последняя встреча с ведущей

Москва, 17 июня. Друг ушедшей из жизни радиоведущей Юлии Норкиной адвокат Александр Бенхин признался, что его напугала последняя встреча с ней.

Александр Бенхин неоднократно участвовал в ток-шоу вместе с Норкиной. Он познакомился с радиоведущий на съемках программы, которая была посвящена дочери звезды шансона Любови Успенской. Адвокат раскритиковал ее поведение и оказался чуть ли не «растоптан» радиоведущей. С тех пор он побаивался встречаться с Норкиной.

Второй раз Бенхин столкнулся с ней на съемках ток-шоу. Тогда он увидел Норкину в гримерке. Эта встреча серьезно его напугала.

«А она, как ни в чем ни бывало. Первая поздоровалась и, кажется, была рада меня видеть», — рассказал Бенхин.

Она в разговоре с ним вспомнила, как яростно отстаивала свою позицию касательно поведения дочери Успенской, и спросила, почему Александр Бенхин был слишком мягок. Адвокат признался, что растерялся, а радиоведущая сообщила, что слишком вжилась в роль. Бенхин признался, что после этого зауважал Юлию еще больше. По его словам, она была женщиной невероятной красоты и харизмы.

Популярная российская радиоведущая Юлия Норкина скончалась 5 июня в возрасте 52 лет. Вместе с мужем Андреем Норкиным они на протяжении многих лет вели программы на радио «Комсомольская правда». Похороны Норкиной прошли на Новодеревенском кладбище, которое находится в Пушкино. Процессом руководил ее сын Александр. Для коллег и знакомых Норкиной ее смерть стала настоящим шоком.

Российский актер Стас Садальский признался, что тронут до глубины души уходом из жизни Юлии, и призвал людей жалеть друг друга и беречь. Многие переживали за состояние ее супруга. Недавно Андрей Норкин рассказал своим подписчикам о планах на будущее после смерти супруги и выразил надежду на то, что будет дальше жить счастливо.