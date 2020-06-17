Михаила Ефремова привезли на допрос по факту смертельного ДТП. ФАН-ТВ

Заслуженного артиста России Михаила Ефремова привезли на допрос в столичное ГСУ МВД.

Ранее сотрудники ФСИН приехали к актеру домой.

Напомним, по вине актера в центре Москвы произошло жуткое ДТП, в результате которого погиб Сергей Захаров. Ефремов находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, а позже в его крови нашли и наркотики.

Актер свою вину признал и даже записал видеообращение, где принес извинения семье погибшего.

Однако принимать слова артиста семья Захаровых отказалась, как и отказалась от материальной помощи.

Близкие Сергея Захарова намерены добиваться высшего наказания для актера.