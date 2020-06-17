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Ведущий НТВ назвал неожиданную смерть жены большим горем для Норкина

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Ведущий НТВ назвал неожиданную смерть жены большим горем для Норкина

Москва, 17 июня. Смерть супруги стала большой трагедией для Андрея Норкина. Об этом заявил телеведущий канала НТВ Леонид Закошанский, который выразил соболезнования своему коллеге.

Как пишет издание «Политэксперт», многие журналисты не остались равнодушными в связи с кончиной Юлии Норкиной.

«Я лично не знаком с Андреем. Все, что могу сказать, соболезную. Большое горе у человека», — отметил Закошанский.

К словам поддержки присоединился и ведущий Первого канала Дмитрий Борисов, который работал с Норкиной. Последний выпуск ток-шоу «Пусть говорят» с участием ведущей был записан в конце мая и вышел 8 июня. В конце программы Борисов сообщил об этом.

«Все, что я считал возможным, сказал в послесловии к последнему эфиру с участием Юли. Спасибо за понимание», — пояснил ведущий Первого канала.

Напомним, Андрей Норкин 4 июня неожиданно покинул студию программы «Место встречи» во время прямого эфира. Соведущий шоу Иван Трушкин уточнил, что коллега уехал по семейным обстоятельствам. Позже телеведущий сообщил в соцсетях, что его супруга скончалась.

Юлия Норкина умерла на 53-м году жизни, ее похоронили на Новодеревенском кладбище в Пушкино. Спустя десять дней Норкин вернулся в студию НТВ для записи очередного выпуска «Места встречи».

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Источник: Политэксперт
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