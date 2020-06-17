Экс-дипломат опроверг готовность Горбачева отдать Карелию Финляндии

Москва, 17 июня. Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев был готов приступить к переговорам с Финляндией о передаче Карелии. Об этом в своей книге написал бывший эксперт МИД Финляндии, экс-дипломат, доктор политологии и писатель-документалист Юкка Сеппинен.

По его словам, Финляндия могла получить Карелию в конце 1980-х, однако президент Мауно Койвисто не воспользовался этой возможностью.

Бывший замглавы РСФСР Андрей Федоров отметил, что в годы правления Михаила Горбачева данная тема практически не обсуждалась, передает «Ридус».

«В 1991 году подобные идеи уже высказывались, но они оставались на уровне внутренних разговоров», — пояснил он.

Российский военный писатель, историк и публицист Баир Иринчеев выразил уверенность, что передача Карельского под юрисдикцию Финляндии могла бы обернуться серьезными проблемами для русскоязычного населения региона.

«Что стало бы с населением, которое здесь проживало и проживает. Я сомневаюсь, что всем им сразу дали бы финские паспорта. Скорее всего, они оказались бы в позиции ущемленного меньшинства, как русскоязычные в Прибалтике», — отметил историк.

Он также добавил, что передача Карелии означала бы приближение государственной границы к Санкт-Петербургу, который является одним из важнейших экономических центров России, что в конечном итоге испортило бы отношения между Москвой и Хельсинки.