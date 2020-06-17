Штаб Навального в Уфе уличили в уклонении от налогов и нарушении ТК

Уфа, 17 июня. Штаб блогера Алексея Навального в Уфе уличили в многомиллионных долгах по налогам. Федеральная налоговая служба (ФНС) предъявила иск о банкротстве некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан «Штаб». Об этом говорится в материалах Арбитражного суда.

Штаб Навального в Уфе был создан в 2019 году, его возглавила бывший налоговый аналитик в международных организациях PricewaterhouseCoopers и Deloitte Touche Tohmatsu Лилия Чанышева.

Согласно данным Арбитражного суда, сумма исковых требований составляет 10 млн рублей. Штаб не платил страховые взносы на сотрудников, оформленных по трудовым договорам ГПХ. Сотрудники не получали отчисления в Пенсионный фонд, Фонд соцстраха и ФОМС. Кроме того, на организацию уже зарегистрировано исполнительное производство на 1,7 млн рублей.

В 2019 году штаб Навального потратил 43,7 млн рублей. Большая часть расходов ушла на зарплаты сотрудников, а часть ― на организацию дочернего штаба в Брянске и на оплату юридического сопровождения компании в Пензе.

ФНС обнаружила в действиях штаба попытку дробления деятельности и ухода от налогов. Чанышева имеет опыт работы в крупных компаниях и является налоговым аналитиком, поэтому ей известны «серые схемы» ухода от налогов и вывода денег.

В ФНС действия штаба оценили как искажение сведений о фактах финансовой жизни организации. Нарушителю грозит штраф в размере 40% от суммы неоплаченных налогов. При недостаточности имущества и денежных средств обязанность по уплате налогов и сборов возлагается на главу организации.

Следственный комитет РФ заинтересовался схемой распределения финансов по сети региональных штабов Навального, которые зарегистрированы как НКО. Следователи проверяют ее на предмет мошеннических действий.

Ранее за аналогичные нарушения по решению суда был ликвидирован Фонд «Правового обеспечения граждан» в Удмуртии.