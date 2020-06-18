Украино-венгерский вопрос: как его решение скажется на ситуации в Донбассе

Редакция Telegram-канала «Южный ветер» размышляет о конфликтном потенциале между Венгрией и Украиной, а также о его влиянии на развитие ситуации в Донбассе.

Немного истории: так чье же Закарпатье?

Для того, чтобы понять суть конфликта между Венгрией и Украиной, необходимо обратиться к истории. Испокон веков Закарпатье населяли славянские племена, а сама территория в разные времена была известна как Угорская, Карпатская и Подкарпатская Русь.

В состав Венгерского королевства эти земли вошли в течение ХI-ХIII веков. Именно с этого времени и началось управление Закарпатья венграми, которое продлилось без малого 700 лет. Хотя с «небольшим», 200-летним перерывом для части Закарпатья, которая в ХVI-XVII веках находилась в составе Османской империи, но все равно отошла под управление Австро-Венгерской империи. Несомненно, такой продолжительный период оставил заметный отпечаток на культуре, населении и религии Закарпатья.

После Первой мировой войны (1914-1918 гг.) и последовавшим за ней распадом Австро-Венгрии (1918-1920 гг.), территория Закарпатья, как и ряд других земель, еще находилась в составе Венгрии.

Однако 4 июня 1920 года был подписан Трианонский договор — соглашение между странами-победительницами в Первой мировой войне и Венгрией. Документ юридически закрепил значительные территориальные потери венгров, среди которых находилось и Закарпатье, перешедшее во владение Чехословакии.

Именно этот договор является до сих пор двигателем реваншистских устремлений Венгрии в отношении утраченных территорий. Интересным моментом является факт поддержки территориальных притязаний Венгрии Германией на пороге Второй мировой войны, благодаря чему последней удалось возвратить контроль над Закарпатьем в ходе раздела Чехословакии в 1938-1939 годах.

В обмен гитлеровская Германия получила благодарного союзника, вступившего в феврале 1939 года в «Антикоминтерновский пакт» — японо-германское соглашение 1936 года, направленное против СССР. Это определило участие Венгрии на стороне Гитлера в Великой Отечественной войне.

Отсчет нахождения в составе Украины можно вести с июля 1945 года. Именно тогда Закарпатская Украина — государство провозгласившее независимость от Венгрии после освобождения Красной Армией — вошла в состав Украинской ССР в качестве области.

Идея восстановления «Великой Венгрии» и реакция Украины

Само собой, что националистические идеи в Венгрии со временем никуда не ушли, а в самой стране довольно много сторонников восстановления «Великой Венгрии» в границах до 1920 года.

С 2010 года, с приходом к власти в Венгрии Виктора Орбана и партии «Фидес», взят курс на увеличение влияния в Закарпатье. Основная цель — создание автономии в местах компактного проживания этнических венгров на территориях четырех районов (Ужгородский, Мукачевский, Береговой, Виноградовский). В основном это выражалось в поддержке самобытности и культуры венгерского населения: в открытии частных школ с преподаванием на венгерском языке, венгерской истории, помощи костелам, в упрощении получения гражданства.

Само собой, это вызвало ответную реакцию со стороны Киева, и в 2017 году был принят закон «Об образовании», запретивший преподавание и использование языков нацменьшинствами. В ответ Венгрия, как полноправный член НАТО и ЕС, препятствовала евроатлантической интеграции Украины, в том числе блокируя заседания комиссии Украина-НАТО уровнем выше послов государств.

С тех пор политическое противостояние между Украиной и Венгрией только возрастало, а вместе с ним Киев начал играть мускулами. Точкой напряжения стал город Берегово, населенный преимущественно венграми и расположенный в нескольких километрах от границы с Венгрией.

С 2018 года рассматривается возможность размещения в нем или батальона 128 горно-штурмовой бригады, или роты Нацгвардии Украины. Ну а пока его периодически навещают малые подразделения нацгвардейцев, что также не добавляет спокойствия в регионе.

«Неожиданный» разворот

В мае этого года с целью урегулирования разногласий Украина неожиданно пошла на уступки Венгрии. Весьма символично, что активничать Киев стал сразу после подписания 27 мая президентом Владимиром Зеленским «Годовой национальной программы под эгидой комиссии Украина-НАТО на 2020 год».

Через два дня после этого Будапешт посетил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Там он передал предложения президента Владимира Зеленского по нормализации отношений, среди которых:

сохранение административного района с центром в Береговом во время проведения административно-территориальной реформы (изначально планировалось поделить Закарпатскую область на четыре района, где доля венгров не будет превышать 20-30% населения);

предоставление возможности преподавания на венгерском языке в учебных заведениях Закарпатской области;

принятие нового закона по национальным меньшинствам в рамках «особого статуса» территорий;

внесение поправок в закон о гражданстве для предоставления возможности украинцам добровольно получать гражданство других государств, за исключением российского.

Также обговаривались вопросы организации визита Виктора Орбана на Украину после снятия ограничений из-за коронавирусной инфекции (скорее всего, в июле). По всей видимости, именно в ходе этого визита и будут подписаны межгосударственные договора, которые призваны окончательно оформить «перемирие».

Украина ужа начала потихоньку реализовывать договоренности. Был подготовлен и утвержден правительством проект административно-территориальной реформы, согласно которому укрупнены и выделены районы с проживанием национальных меньшинств. К примеру, в Закарпатской области объединили в один районы компактного проживания венгров, центром был назначен город Берегово.

Не заставила себя ждать и ответная «благодарность» для Украины. На заседании Североатлантического совета, 12 июня, Венгрия не стала блокировать предоставление Киеву статуса партнера НАТО с расширенными возможностями.

Скорее всего, не планируют венгры и препятствовать заседаниям комиссии Украина-НАТО, в годовой программе 2020 года которых есть много интересной и напрямую касающейся будущего Донбасса информации. К примеру, достаточно много внимания уделено вопросу закрепления тезиса в международных документах касательно пропаганды и якобы прямого участия в конфликте со стороны России. Срок выполнения задачи — один год.

Если Киеву это действительно удастся, то это позволит устранить Россию как «сторону конфликта» от голосований по украинской повестке в Совете Безопасности ООН.

Одновременно говорится о проведении консультаций по вопросам размещения на территориях ДНР и ЛНР международной миротворческой миссии под эгидой ООН (конечный срок выполнения — 2020 год).

Чего же ждать?

Беря во внимание пробуксовку в выполнении минских договоренностей со стороны Украины, можно сделать вывод, что Зеленский создает условия для проведения в 2021 году миротворческой операции в Донбассе по одному из двух ранее озвученных сценариев с разными форматами:

ограниченная миссия для контроля границ ДНР и ЛНР с Россией в целях обеспечения проведения выборов вместе с местными на Украине, которые, скорее всего, будут перенесены на март-апрель 2021 года;

полноценная «миротворческая» операция по принуждению к миру.

Что из этого получится – покажет время.

Касательно уступок Киева, то вряд ли это остудит реваншистские устремления венгерского правительства, которое продолжит реализовывать концепцию «Великой Венгрии», увеличивая свое влияние в Закарпатье. Это в конечном итоге приведет к новому гражданскому противостоянию только уже на западных границах Украины.