После смерти Джорджа Флойда мир вспомнил о темном прошлом бельгийских монархов

В июне 2020 года в Брюссельском совете предложили провести дебаты о том, что делать с памятниками бельгийского короля Леопольда II, жестокого колонизатора нынешней Демократической Республики Конго, которые были осквернены протестующими против расизма.

Первый удар на себя принял бюст Леопольда II в городе Гент: 3 июня демонстранты облили скульптуру краской. Затем манифестанты подожгли статую короля недалеко от города Антверпен. Следующей целью противников расизма стал памятник монарху уже в самом Антверпене: после протестов поврежденный монумент был демонтирован.

Конфликты на расовой почве — явление давнее в западном мире. С тех пор, как закончилась гражданская война в США между рабовладельческим Югом и нерабовладельческим Севером, прошло более 150 лет. 13-я поправка в американскую конституцию, вступившая в силу 18 декабря 1865 года и отменившая рабство, должна была дать толчок новой модели этнического развития США. Однако знаменитый плавильный котел Америки не смог до конца объединить различные народы и расы, населявшие Штаты. Расовые противоречия до сих пор настолько сильны, что убийства белыми полицейскими представителей чернокожего населения, как в случае Майкла Брауна в 2014 году и Джорджа Флойда в 2020 году, приводят к массовым беспорядкам не только по всей стране, но и в остальных странах Запада.

За какие грехи так воздается Штатам и европейским государствам?

А воздать есть за что. 26 февраля далекого 1885 года завершилась Берлинская конференция. Три месяца по инициативе канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка европейские державы, а также США, обсуждали колониальный передел Африки. Намерение Бельгии колонизировать территорию Конго фигурировало в качестве центральной темы. Бельгийскому королю Леопольду II удалось убедить Штаты и Европу признать протекторат международной ассоциации Конго, созданной самим монархом, над якобы независимым государством Конго. Проходящее под эгидой борьбы с рабством и работорговлей собрание европейских стран и их американских партнеров, по сути, дало Леопольду II карт-бланш на свободу действий в этой части Африки. К слову, Россия тоже принимала участие в конференции, но преследовала несколько иные цели. Российская империя хотела воспользоваться противоречиями западных стран на Черном континенте, чтобы реализовать свою политику по поддержке балканских народов. На этот период пришлась активная фаза освободительного движения на Балканах против гнета Османской империи, и Россия оказывала поддержку странам региона.

Идея колонизировать Африку возникла у бельгийцев еще до вступления на престол Леопольда II.

На протяжении Средневековья и Нового времени территория Бельгии была ареной борьбы между Англией и Францией. В разные периоды истории страна входила в состав более крупных европейских держав. Последним государством, под властью которых находились бельгийцы, были Нидерланды, от которых страна получила независимость в 1830 году. Таким образом, во второй половине XIX века Бельгия была достаточно молодой нацией, находящейся в поиске своего места на европейской и международной арене, а также национальной идентичности.

Последний вопрос стоял достаточно остро. История бельгийцев была тесно связана с историей других народов Европы. Французский, нидерландский и немецкий, на которых разговаривало население страны, были языками бывших хозяев. Монархам немецкой Саксен-Кобург-Готской династии, которые правили страной с самого ее основания, были чужды культура и традиции коренного населения. Единственным на тот момент национальным достоянием, связывающим немногочисленный бельгийский народ, пожалуй, была статуя Писающего мальчика в Брюсселе, а знаменитые бельгийские вафли вообще появятся только в двадцатом столетии. Бельгийцы нуждались в чем-то большем, что позволило бы им сесть за один стол переговоров с Францией и Англией. И Леопольд II, как и его отец, Леопольд I, это прекрасно понимал.

Тут стоит упомянуть немного о личности монарха. Детство, как и юность Леопольда II, было не самыми счастливым. Королевскую семью нельзя было назвать благополучной. Отец будущего короля бельгийцев имел множество связей на стороне, вследствие чего у него было немало незаконнорождённых детей. Мать Леопольда Луиза Орлеанская умерла, когда наследнику престола было 15 лет. Постоянное давление со стороны влиятельной тети Леопольда, английской королевы Виктории, также не самым лучшим образом сказывалось на психоэмоциональном состоянии юноши.

После вступления на престол в 1865 году Леопольд, помимо целого букета проблем личного характера, имел немало политических амбиций. У молодого монарха был на руках проект его отца по поиску колоний, которые в то время были мерилом успеха на международной арене. Франция, Великобритания, Португалия, Испания, Нидерланды — все эти страны были колониальными державами. Поскольку на других континентах свободных для завоевания земель практически не осталось, выбор пал на Африку. Именно так зародился план по выкачиванию африканских ресурсов.

К тому времени многие европейские путешественники, ученые и авантюристы успели побывать на континенте. Зачастую экспедиции финансировали крупные державы с целью получить больше информации о территории. Исследователи возвращались в Европу и передавали европейским монархам подробное описание земель и природных ресурсов.

Бельгийский король пошел по пути своих европейских собратьев. В 1879 году он познакомился с британским журналистом и путешественником Генри Мортоном Стенли. Исследователь показал отчеты о своих многочисленных путешествиях в Африку. Леопольд выбрал Конго в качестве своей будущей колонии. Территория африканского поселения превышала территорию Бельгии в 4 раза. Конго имело богатую флору и фауну, полезные ископаемые и водные ресурсы. Но самым главным богатством было каучуковое дерево, из которого можно было делать автомобильные шины.

Основной проблемой, препятствующей колонизации, оставалась большая стоимость проекта. Поскольку власть короля была ограничена парламентом, монарх не мог так просто потратить деньги бельгийских налогоплательщиков. Поэтому Леопольд решил вложить свои личные средства.

Получив одобрение короля, Стенли отправился в Конго. Примечательно, что для установления контакта с местным населением использовались фокусы. Для того, чтобы впечатлить конголезцев, Стенли прятал в рукаве своей одежды электрическую батарею, подходил к собравшимся местным жителям и ударял их током. Также использовались такие трюки как, зажигание бумаги с помощью лупы и солнечного света. В свою очередь, конголезцы верили, что белые люди могут управлять солнцем и вообще считали своих гостей чуть ли не богами.

Если Стенли занимался практической частью работы, король Леопольд отвечал за дипломатию. Каким-то образом в 1876 году он смог убедить европейские державы позволить ему «проповедовать христианскую веру» в Конго. А в 1884–1885 годы прошла Берлинская конференция, на которой США и европейские страны практические передали Конго в личное пользование бельгийского короля.

Конго фактически превратился в трудовой лагерь. Местные жители должны были не просто собирать каучук, а выполнять план по его сбору. Если они этого не делали, им отрубали руку или просто убивали. И это были не отдельные случаи, а система: перед началом смены солдатам выдавалось определенное число патронов. В конце смены количество потраченных патронов должно было соответствовать количеству отрубленных конечностей. В противном случае убивали самого палача.

Но как Леопольд смог контролировать территорию, которая в четыре раза больше самой Бельгии?

Конголезцев контролировали другие конголезцы. Были созданы специальные отряды милиции из представителей местного населения, которые, путем устрашения, должны были заставлять работников собирать больше каучука. Для того, чтобы конголезские отряды милиции не направили оружие в сторону колонизаторов, им выдавалось минимальное количество патронов. Надсмотрщики были вынуждены выбирать, восстать или прокормить свою семью.

Тем временем король Леопольд II становился с каждым днем все богаче. Монарх проводил свободное время, разъезжая по Брюсселю на огромном трехколесном велосипеде, колеса которого были сделаны из конголезского каучука. Даже тот факт, что информация о зверствах, которые творились в Конго, и сопровождающие ее фотографии, стали достоянием европейской общественности, не беспокоил короля. Первое время у монарха получалось подкупать журналистов, чтобы те не давали в печать материал о пытках в Конго. Но затем скрывать методы управления колонией от оппозиционной общественности стало невозможным. Но в итоге Леопольду всего лишь пришлось продать Бельгии право владения государством в 1908 году.

Колониализму было все-таки суждено умереть

Спустя 52 года после продажи Конго Бельгии Патрис Лумумба, первый премьер-министр независимой Демократической Республики Конго (ДРК), сказал знаменитую фразу: «Мы больше не ваши обезьяны!». Свою речь политик произнес в присутствии бельгийского короля Бодуэна I, прибывшего 30 июня 1960 года в Киншаса на торжественную церемонию по случаю дня независимости ДРК.

Брюссель был вынужден признать суверенитет экс-колонии, но рассчитывал создать марионеточное государство и по-прежнему контролировать использование природных ресурсов страны. После выступления Патриса Лумумбы Моиз Чомбе, прозападный лидер конголезской провинции Катанга, где были сосредоточены основные месторождения полезных ископаемых и значительное белое население, в ответ провозгласил независимость этого региона. Было образовано государство Катанга, в котором он стал президентом. Для борьбы с марионеточным режимом Чомбе власти ДРК обратились за помощью к СССР, который прислал советских и чехословацких советников, а также десять военно-транспортных самолётов.

Но бороться с сепаратистами оружием было бесполезно. Самой главной угрозой, как и для Чомбе, так и для бельгийских властей, являлся харизматичный и влиятельный Патрис Лумумба, поддерживаемый большинством конголезского населения. Именно поэтому условием прекращения мятежа, которое выдвинул прозападный политик руководству страны, стало отстранение Лумумбы от власти. 5 сентября 1960 года президент ДРК Жозеф Касавубу снял премьера с должности и посадил под домашний арест. В ответ Лумумба заявил по радио о незаконности смещения. 6 сентября правительство заявило о поддержке премьера, однако в это время войска ООН захватили радиостанцию и закрыли членам правительства доступ к ней. 7 сентября палата депутатов большинством в ¾ голосов аннулировала решение о лишении Патриса Лумумбы должностных полномочий. 8 сентября Сенат подтвердил данное решение, однако ООН продолжала игнорировать правительство и удерживала захваченные аэродромы и радиостанцию.

12 сентября Лумумба был заключен в тюрьму. Сторонник премьера Антуан Гизенга поднял восстание для того, чтобы политик смог бежать. После побега, на пути к своим единомышленникам, он попал в руки сепаратистов Чомбе и был расстрелян без суда.

В 2001 году специальная комиссия бельгийского парламента опубликовала результаты расследования обстоятельств смерти конголезского лидера. Была восстановлена последовательность событий, предшествовавших смерти политика.

Лумумба и его соратники были доставлены к Моизу Чомбе, где подверглись жестоким пыткам в присутствии бельгийских политиков. Затем по приказу королевских офицеров сепаратисты Чомбе расстреляли арестованных и закопали тела на месте расстрела. На следующий день трупы были выкопаны, расчленены, растворены в кислоте, после чего останки были сожжены.

Согласно выводам комиссии, бельгийский монарх был в курсе о планирующемся убийстве Лумумбы. Правительство Бельгии оказывало транспортную, финансовую и военную поддержку сепаратистам. Большая часть вины была приписана королю Бодуэну, который, судя по всему, проводил колониальную политику в лучших традициях своих предков.

В феврале 2002 года глава МИД Бельгии Луи Мишель признал от имени правительства вину своей страны в причастности к убийству в 1961-м Патриса Лумумбы. Но мира и понимания две нации так и не достигли.

В 2016 года в дипломатических отношениях между Бельгией и Демократической Республикой Конго наступил очередной кризис. В октябре 2016 года тогдашний министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс заявил, что королевство ограничит срок виз для конголезских официальных лиц, имеющих дипломатические паспорта, до 6 месяцев. Заявление было сделано после политических событий в ДРК.

Напомним, что в ноябре 2016 года в Республике должны были состояться президентские выборы. Однако Независимая национальная избирательная комиссия (ННИК) была вынуждена перенести голосование на конец 2017 года. Впоследствии ННИК не смогла подготовиться к выборам в назначенный срок, и избрание президента было окончательно перенесено на декабрь 2018 года.

Затем в апреле 2018 года Дидье Рейндерс отозвал посла Бельгии в ДРК Бертрана Де Кромбрюгге «из-за потери доверия». Глава бельгийского МИД и министр по вопросам сотрудничества в области развития Александр Де Кроо выбрали жесткий подход в отношении действующего президента ДРК Кабилы в связи с переносом выборов. Со своей стороны, экс-посол выступал в поддержку более прагматичного подхода.

В свою очередь конголезские власти расценили угрозы бельгийского руководства как неуважение своего суверенитета, а отзыв посла — как оскорбление.

Отношения удалось относительно нормализовать после проведения выборов, в которых победу одержал Феликс Чисекеди. Довольные фактом проведения голосования бельгийцы отправили в ДРК нового посла. В августе 2019 года Йохан Индеке прибыл в Киншаса.

После того, как Бельгия извинилась за убийство Патриса Лумумбы, королевство попросили извиниться снова, но в этот раз — за Леопольда II. Народ, не дождавшись извинений ни от королевской семьи, ни от властей страны, восстановил историческую справедливость самостоятельно. В июне 2020 года, после протестов против расизма, один бюст и два памятника Леопольду II были демонтированы в Бельгии. Сейчас бельгийцы (белое население в том числе) требуют снести и остальные статуи монарха.