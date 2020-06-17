Российские океанографы обнаружили неизвестную впадину у берегов Антарктиды

Москва, 17 июня. Российская океанографическая экспедиция на корабле «Адмирал Владимирский» открыла ранее неизвестную морскую впадину у берегов Антарктиды. Об этом рассказал капитан 1-го ранга, глава экспедиции Олег Осипов.

Российские исследователи совершали кругосветный поход на корабле «Адмирал Владимирский». Экспедиция позволила внести коррективы в карты Антарктиды, обнаружить «сбежавший» магнитный полюс Земли, а также совершить ряд других значительных открытий. Так, в море Беллинсгаузена были обнаружены неизвестные впадины, ложбины и даже целые горы.

Осипов рассказал, что гидрографы провели масштабную работу, которая позволила составить описание морского дна и создать его 3D-модель. На цифровой модели отчетливо видно, что дно моря Беллинсгаузена является более рельефным, чем считалось ранее. Там были обнаружены уникальные места, такие как 800-метровая впадина, которая до сих пор оставалась незамеченной, передает Planet Today.

Экспедиционный поход был приурочен к 200-летию открытия Антарктиды. Океанографическое судно вышло из Кронштадта 3 декабря 2019 года и вернулось обратно 8 июня текущего года. Корабль пересек Атлантику и изучил антарктические моря и острова, а также посетил Тихий и Индийский океаны. Судно преодолело около 40 000 морских миль.