Морские газопроводы России превратили в хлам украинскую «трубу»

Глава украинской транзитной компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что российский «Газпром» якобы начал демонтировать трубы, по которым через Украину в Европу поступал природный газ.

На самом деле Европа тут не при чем, как и сам транзит. Деятельность «Газпрома» по демонтажу принадлежащих ему труб на российской территории связана не с европейским рынком, а с падением потребления газа в самой Украине. Коллапс украинской промышленности делает ее ГТС избыточной, просто в Киеве это еще не готовы признать.

Украину выбрали из-за немцев

Транзитный газовый маршрут через Украину возник по прихоти политических раскладов Холодной войны. Кратчайший путь к главному европейскому потребителю природного газа, нынешней Германии, лежит через Белоруссию и Польшу. Однако вплоть до 1990 года эта страна была разделена на два государства — ФРГ и ГДР, причем в советском газе была заинтересована именно западная часть страны.

Из-за того, что и ГДР, и ФРГ считали себя «настоящими» Германиями, западные немцы настояли на том, чтобы советский газопровод заходил на их территорию из нейтральной, внеблоковой Австрии, а не через восточных собратьев. Это, в свою очередь, определило использование южного, украинского маршрута. Для выполнения условий Бонна пришлось проложить несколько сот лишних километров труб и перевалить через Карпатские горы.

Поэтому уже первый же газопровод, который был построен Россией после распада СССР и объединения двух Германий, «Ямал—Европа», прошел мимо Украины, через Белоруссию и Польшу. Такая же логика, кстати, присутствовала и при запуске «Северных потоков»: их маршрут еще короче, чем у «Ямала—Европы», особенно если речь идет о транзите российского газа в страны Бенилюкса, Великобританию и Францию.

Искажения обычной географической карты в проекции Меркатора это скрывают, но фактически общая длина маршрута в северных широтах намного короче. Так что ввод в эксплуатацию «СП-1» и «СП-2» не только снижает транзитные риски «Газпрома», но и позволяет экономить на физической перекачке газа, даже с учетом дорогого в постройке морского участка трубопровода.

Таким образом, украинский маршрут начал терять свою привлекательность задолго до «газовых войн» Киева и Москвы. Хоть украинские политики и продолжали рассказывать о «кратчайшем и самом выгодном маршруте» по доставке российского газа в Европу, который якобы проходил по их территории, уже чисто географически это было не так.

Где украинская экономика? Она исчезла

Вторым фактором, который определил нынешние действия «Газпрома» по уходу с украинского маршрута, стало катастрофическое падение потребления газа на самой Украине. Вот простые цифры: пропускная способность украинской газотранспортной системы на входе составляет 290 млрд кубометров в год, на выходе — 175 млрд кубометров в год. Нетрудно посчитать, что такая мощность позволяет оставлять на «незалежной» около 115 млрд кубов газа ежегодно.

В прошлом этот объем тратился на нужды самой Украины и обеспечение перекачки по ее территории транзитного газа. Например, в пиковом советском 1990 году Украина потребила на свои нужды 118,8 млрд кубометров газа, включая завоз с территории РСФСР и добычу на своей территории. Однако после распада СССР объемы потребления газа в стране начали стремительно падать, достигнув минимума в 2002 году, когда Украина потребила всего 69,8 млрд кубов.

Небольшое восстановление украинской экономики, которое произошло в 2003–2005 годах, наполнило Киев изрядной долей оптимизма, после чего премьер-министр Юлия Тимошенко подписала известный контракт с «Газпромом» по принципу «бери или плати». Однако никакого масштабного восстановления украинской экономики после кризиса 2008 года не последовало — и уже к 2009 году потребление снизилось до отметки 57,6 млрд кубов.

Вооруженный переворот в Киеве 2014 года ознаменовал еще одно падение. «Революционерам» было недосуг заниматься собственной экономикой: все их действия были направлены на разрыв традиционных связей с «агрессивной» Россией. Итог закономерен: в 2019 году Украина поставила исторический антирекорд в потреблении газа, использовав всего 29,8 млрд кубометров.

Сегодня Киев любит заявлять, что в этом «достижении» ему помогли энергосбережение и теплая зима, однако большая часть наблюдаемого падения вызвана коллапсом промышленности, которая просто исчезла с «газовой карты Украины».

Сравним теперь 115 миллиардов расчетного потребления в паспортной мощности газопроводов и фактические 29,8 миллиардов… В общем, даже удивительно, почему «Газпром» не отключил украинских сказочников раньше, продолжая тратить ресурсы на содержание практически пустых труб.

Немного о будущем

Стоит добавить, что нынешнее состояние европейского рынка газа тоже далеко не цветущее. Та самая теплая зима, которую Киев считает чуть ли не главным фактором своей экономии, скорее уж воздействовала на европейских потребителей. Кроме того, пандемия коронавируса COVID-19 и связанные с ней ограничительные меры подорвали экономический рост в мире, в том числе обусловив падение спроса на природный газ в Европе.

Сегодня последней надеждой Киева во взаимоотношениях с «Газпромом» остается подписанный в конце прошлого года транзитный контракт, по которому российский газовый гигант обязан прокачивать через территорию Украины гарантированные объемы.

В 2020 году такая гарантированная прокачка составит 65 млрд кубометров газа, в последующие четыре года — по 40 млрд кубов. А вот после 2024 года никаких обязательств «Газпрома» по отношению к Украине не прописано. Да и контрактная прокачка 2020 года, равная 65 миллиардам, просто ничтожна на фоне полной мощности транзитной украинской ГТС, которая, напомним, составляет 175 млрд кубов в сторону европейских стран.

Конечно, транзитные возможности Украины никто специально губить не собирается. Та самая география, о которой мы говорили в начале статьи, по-прежнему будет определять выгодность украинского маршрута по поставке газа, например, в Венгрию, Словакию, Молдавию и Румынию. Ради торговли с этими странами Москва, в принципе, может согласиться держать на плаву жалкие остатки некогда самой мощной в мире газотранспортной системы.

Но принципиально важнее другое: морские газопроводы России, нацеленные на Германию и другие развитые страны Европы, фактически превратили в хлам украинскую «трубу». А довершила дело деиндустриализация самой Украины, устроенная адептами победившего «Евромайдана».