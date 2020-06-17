Исаева показала трогательное фото с дочерью покойной Началовой

Москва, 17 июня. PR-директор и близкая подруга покойной певицы Юлии Началовой Анна Исаева рассказала о жизни дочери популярной исполнительницы.

Началова родила дочь Веру от бывшего футболиста Евгения Алдонина. После смерти матери девочка живет с бабушкой и дедушкой по маминой линии, но достаточно часто заглядывает в гости к отцу и его супруге.

Девочка вместе с бабушкой и дедушкой отправится в Воронеж — на малую родину Началовых. По словам Исаевой, летние каникулы Вера решила посвятить саморазвитию и отключила соцсеть Instagram, только в которой у нее есть страница.

«[Вера] сказала, что собирается дышать воздухом, наслаждаться природой, чтением книг на английском и русском языках. Среди книг, которые она взяла с собой, я увидела «Гарри Поттера» в оригинале и жизнеописание [театрального режиссера Константина] Станиславского», — сказала Исаева.

Женщина добавила в сторис трогательную фотографию с дочерью покойной подруги. Исаева нежно обнимает улыбающуюся Веру.

Юлии Началовой не стало 16 марта 2019 года, ей было 38 лет. Певица перед кончиной попала в тяжелом состоянии в больницу, была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи до последнего боролись за жизнь поп-исполнительницы, но ее сердце остановилось. Звезда умерла от заражения крови и сердечной недостаточности. Похоронена певица на Троекуровском кладбище.