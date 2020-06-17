В Госдуму внесли законопроект о предоставлении жилья репрессированным

Москва, 17 июня. Реабилитированные жертвы политических репрессий могут получить жилье от государства. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Необходимо предоставить реабилитированным жертвам политических репрессий советского периода финансовые выплаты за счет федерального бюджета на приобретение или строительство жилья на прежнем месте жительства, — сказал лидер фракции Серей Миронов. — Анализируя данные, полученные из регионов, можно предположить, что в настоящее время этот законопроект решит проблемы трехсот реабилитированных жертв политических репрессий прошлых лет, желающих вернуться на прежнее место жительства».

Миронов пояснил, что поводом для разработки инициативы стало принятие в конце прошлого года постановления Конституционного суда по иску жительницы Кировской области Алисы Мейсснер, Елизаветы Михайловой из Владимирской области и Евгении Шашевой из Республики Коми.

«Они родились в высылке или спецпоселении, куда были отправлены их родители в 1930-40 годы. В течение многих лет люди пытались получить жилье в Москве и Подмосковье, где их родители жили до репрессий, однако все попытки каждый раз оказывались безуспешны», — отметил он.

По словам политика, проблемы с предоставлением жилья реабилитированным жертвам политических репрессий появились еще в 2004 году. Он уточнил, что тогда федеральные законодатели передали такие полномочия субъектам, однако при этом сама процедура и механизм выделения денег или жилья четко прописаны не были.

Миноров добавил, что реабилитированные жертвы политических репрессий пытаются получить жилье около 30 лет. Как правило, по его словам, это люди преклонного возраста, и многие из них могут не дождаться заселения, если государство срочно не выделит деньги на покупку квартир.

Лидер «Справедливой России» подчеркнул, что следует срочно принять поправки в законодательство и выделить деньги, чтобы «люди смогли переехать на свое прежнее место жительства». Он пояснил, что в законопроекте предлагается выделить соответствующие средства в течение одного года со дня подачи заявления на получение такой выплаты.жилье