Специальная группа из ОП будет наблюдать за электронным голосованием по конституции

Москва, 17 июня. Специальную рабочую группу создали в Общественной палате РФ для наблюдения за электронным голосованием по поправкам в конституцию. Об этом заявил руководитель созданной экспертно-консультационной группы, председатель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

«В ОП активно действует рабочая группа по общественному контролю в сети Интернет и защите прав пользователей в сети Интернет, по ее инициативе образована экспертно-консультационная группа по дистанционному голосованию», — заявил Малькевич.

Он также рассказал, что эксперты из различных отраслей могут присоединиться к группе. В настоящее время в ее состав активно вливаются представители журналистского цеха и IT-отрасли.

«За счет того, что в работе нашего коллектива будут участвовать и журналисты, и блогеры, планируем большое количество стримов, различных прямых включений и много других современных методов взаимодействия с аудиторией», — рассказал Малькевич.

По его словам, подобный подход позволит показать россиянам, что принять участие в электронном головании достаточно легко и безопасно.