Мощный взрыв произошел на позиции бригады ВСУ в Донбассе

Луганск, 17 июня. Трое украинских военнослужащих получили тяжелые ранения в результате взрыва на позициях 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Донбассе. Об этом сообщает Народная милиция ЛНР.

Мощный взрыв зафиксировала система видеонаблюдения, развернутая на линии соприкосновения. По разведданным, в блиндаже украинских военных произошел подрыв боеприпасов.

В результате инцидента восемь военнослужащих ВСУ получили минно-взрывные травмы. Кроме того, для троих бойцов Национальной гвардии Украины, среди которых оператор БПЛА, снайпер и рядовой, происшествие обернулось тяжелыми травмами, передает «Царьград».

В Народной милиции ЛНР добавили, что продолжают соблюдать режим тишины и наблюдать за противником.

Ранее стало известно, что США передадут Украине военное оборудование на сумму более 60 миллионов долларов. Американское посольство в Киеве уже получило рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin для последующей передачи украинским силовикам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что поставки вооружения извне не помогут Украине урегулировать конфликт в Донбассе, сообщает телеканал «360».

Конфликт на юго-востоке Украины начался весной 2014 года, когда жители Донбасса не согласились с результатами государственного переворота в Киеве.