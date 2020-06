Дракон против тигра: чем грозит Китаю и Индии спор из-за Ладакха

В ночь с 15 на 16 июня в долине Галван произошло самое крупное за последние 50 лет столкновение между индийскими и китайскими войсками. Оно привело к человеческим жертвам и серьезному обострению ситуации между Индией и Китаем. Что именно произошло и какие дальнейшие шаги были предприняты — рассказывает автор Telegram-канала «Индия сегодня».

Согласно сообщениям СМИ, вечером в долине Галван произошла драка с участием индийских и китайских военнослужащих. Причиной конфликта, предположительно, стал демонтаж одной из временных палаток, установленных китайской стороной. Скандал быстро перерос в крупномасштабную драку.

#Chinese crossed line in #GalwanValley ,literally & figuratively#Indian exports to #China : $18 bn

Chinese exports to #India: $73 bn

Anti-China protests started in India.Will China face economic problem if India stops importing? pic.twitter.com/sMco6Xy34U