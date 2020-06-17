Дракон против тигра: чем грозит Китаю и Индии спор из-за Ладакха

В ночь с 15 на 16 июня в долине Галван произошло самое крупное за последние 50 лет столкновение между индийскими и китайскими войсками. Оно привело к человеческим жертвам и серьезному обострению ситуации между Индией и Китаем. Что именно произошло и какие дальнейшие шаги были предприняты — рассказывает автор Telegram-канала «Индия сегодня».

Драка ядерных держав

Согласно сообщениям СМИ, вечером в долине Галван произошла драка с участием индийских и китайских военнослужащих. Причиной конфликта, предположительно, стал демонтаж одной из временных палаток, установленных китайской стороной. Скандал быстро перерос в крупномасштабную драку.

#Chinese crossed line in #GalwanValley ,literally & figuratively#Indian exports to #China : $18 bn

Chinese exports to #India: $73 bn

Anti-China protests started in India.Will China face economic problem if India stops importing? pic.twitter.com/sMco6Xy34U — Nadia Rehman (@NadiaRe71765263) June 17, 2020

Первоначально Индия подтвердила гибель троих солдат, включая полковника индийской армии, затем количество жертв выросло до 20 человек. Далее стало известно, что в ходе столкновения стороны пустили в ход камни и арматуру. Многие солдаты были вынуждены прыгать с обрыва в горную реку, они погибли от переохлаждения и полученных травм — температура в горном Ладакхе опускается ниже нуля градусов.

Индия заявила о 43 погибших с китайской стороны. Это количество подтверждают разведданные США. Китай выпустил обтекаемое заявление о «наличии жертв с обеих сторон».

Столкновение в долине Галван произошло на фоне многократных заявлений обеих сторон о том, что переговоры по разрешению противостояния мирным путем проходят успешно. Несколько дней назад и Китай, и Индия начали постепенный отвод войск из точек соприкосновения.

Индия кипит от возмущения

Стороны обменялись взаимными обвинениями в попытке нарушить статус-кво, проникновении за Линию фактического контроля и провокационном поведении.

К настоящему моменту Китай опубликовал официальное заявление. Пекин утверждает, что «не хочет никаких столкновений» на индийской границе и заинтересован в урегулировании ситуации путем диалога. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь также подчеркнул, что общая ситуация на границе стабильная и контролируемая.

Индийским официальным лицам несколько сложнее выступить с аналогичным заявлением — общество в Индии кипит от возмущения и требует от правительства «преподать наглядный урок китайским агрессорам» и «отомстить за погибших солдат». От гражданского движения «Бойкотируй Китай», которое призывает отказаться от приобретения каких-либо товаров из Китая, до экстремистских акций вроде публичного сожжения портретов Си Цзиньпина — индийское общество явно не готово поверить в то, что «ситуация стабильная и контролируемая».

Оппозиционные партии атакуют премьер-министра Нарендру Моди за молчание и отсутствие внятной стратегии реагирования. Таким образом, премьер Индии оказался между Сциллой и Харибдой — дать комментарии, удовлетворяющие Китай, означает подставить себя под удар резкой критики внутри страны и потерять общественное доверие, а занять позицию, которая бы удовлетворила народное возмущение — фактически означает объявить войну Китаю.

Реагируя на ситуацию, Нарендра Моди объявил созыв на совещания представителей всех политических партий Индии в 17 часов 19 июня 2020 года. Там будет обсуждаться текущая ситуация на границе с Китаем. Вероятно, исход этого совещания определит дальнейшие шаги Индии — будет ли это продолжение дипломатических маневров или начало прямого вооруженного конфликта. И в том, и в другом случае Моди нуждается в безоговорочной поддержке оппозиции.

Вечный мир по-китайски

Зачем этот конфликт нужен Китаю?

Американский дипломат Генри Киссинджер в своей книге о Китае рассказывает интересную историю в контексте индо-китайской войны 1962 года. Киссинджер вспоминает, что в октябре 1962 года верховный лидер Китая Мао Цзэдун созвал в Пекине на совещание своих высших военачальников и политических лидеров.

Мао сказал своим слушателям: «Китай и Индия не обречены на вечную вражду. Они могли бы снова наслаждаться долгим периодом мира, но для этого Китаю пришлось применить силу, чтобы «отбросить» Индию назад за стол переговоров».

Киссинджер вспоминает, что затем «Китай нанес внезапный сокрушительный удар по индийским позициям, — а затем отступил на прежнюю линию контроля, и даже вернул захваченное индийское тяжелое вооружение».

Возможно, сейчас мы столкнулись с аналогичной ситуацией. Китай может чувствовать себя некомфортно, наблюдая политическое сближение Индии и США, в то время как китайско-американские отношения находятся в серьезном кризисе. Оправдана ли эта стратегия и каким будет развитие событий мы узнаем в ближайшем будущем.