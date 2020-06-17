Захарова: Пандемия COVID-19 наглядно показала разобщенность среди стран Евросоюза

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что пандемия COVID-19 наглядно продемонстрировала, — о какой-либо сплоченности сообщества, прежде всего, в Европе, не может идти и речи.

Директор Департамента информации и печати МИД России в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей рассказала, как новая коронавирусная инфекция отразилась на отношениях между странами и почему помощь в борьбе с нею оказывали совсем не те, кто, по идее, должен был.

— Мария Владимировна, сейчас практически весь мир пытается совладать с COVID-19. Как считаете, правомерно ли говорить о том, что эта пандемия сплотила международное сообщество?

— Это очень сложный вопрос. С одной стороны, мы видим, как целые регионы, которые гордились якобы своей интеграционной силой, оказались абсолютно разобщены. Посмотрите только на Европейский союз! Выяснилось, что под лозунгами и декларациями о неком единстве, не говоря уж, как мы хорошо знаем на практике, о палочной дисциплине, в кризисный момент все были каждый сам за себя. Более того, не только сами за себя, но даже вообще никак не реагировали на помощь, о которой просили соседи по вот этой единой еэсовской семье. Или просто реагировали отказом.

Конечно, это явный пример разобщенности стран, что вроде бы не должно было каким-то образом ставиться под сомнение. Потому как у них там все едино — и пространство, и юридическое поле... И нам много раз рассказывали и о какой-то такой морально-этической концепции Европейского союза, которая вообще должна доминировать в мире, как считают многие.

— На деле же все вышло по-другому. Нет, получается, в Старом Свете единства?

— На практике получилось так, что страны, которые не являются членами ЕС, помогали отдельным государствам этого самого объединения куда в большей степени, нежели их соседи по Евросоюзу. А иногда оказывались и вовсе единственными, кто помогал. Это, на мой взгляд, первый негативный пример.

Второй, не менее негативный, — использование темы COVID в виде политических инструментов и конъюктуры. Такая, знаете ли, активная игра на политическом поле под прикрытием пандемии. Речь идет и о введении дополнительных удушающих санкций, и о «неснятии» этих санкций, и о непредоставлении каких-то временных отсрочек, несмотря на страдания людей. Мы видели такое со стороны Соединенных Штатов Америки в отношении Венесуэлы, Ирана и других. А что творится со стороны США в отношении Китая! Налицо — использование пандемии в качестве инструмента дополнительного давления в торговой войне.

— Но, как мы хорошо знаем, имеются и обратные примеры, положительные.

— Есть просто потрясающие примеры, когда помощь предоставлялась и на взаимной основе, и по договоренностям с прицелом на будущее в обмен на ту помощь, которая оказывается сейчас. В частности, следует говорить о помощи России, например, Италии.

— И Сербии.

— Еще все знают о нашей помощи странам СНГ. Да много кому! Более того, даже у России и Соединенных Штатов возникло обоюдное желание помочь друг другу. Тоже прекрасный пример, кстати. Жаль, что единичный. И жаль, что не настолько масштабный, чтобы охватить другие сферы. Но такое же было! Это все, так сказать, на другой чаше весов.

Ну, и, конечно, главный вопрос — развитие мира и роль международных организаций. Как сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, эта роль должна повышаться. Потому что тенденция к разобщенности весьма опасна. На фоне развивающейся в течение нескольких последних лет концепции замены международного права неким новым мировым порядком, основанным на правилах, данная разобщенность может привести к очень печальным последствиям.

И в этой связи международные организации должны иметь больший вес. Но, конечно, сейчас надо просто дать всем возможность проанализировать то, что происходит. Хотя, в общем-то, данный процесс уже идет.

Еще один вопрос — глобализация. Как замечательно сказал ректор МГИМО Анатолий Васильевич Торкунов, «глобализация сломалась». И тут сплошные вопросы — надолго ли это, починят ли ее и что с ней будет? И как мир будет развиваться дальше? Это все вопросы на будущее...

Мария Захарова также рассказала о том, что работа по освобождению находящихся в ливийской тюрьме граждан РФ Максима Шугалея и Самера Суэйфана идет по многим каналам, включая закрытые.

Полный текст интервью с Марией Захаровой читайте на сайте ФАН в ближайшее время.