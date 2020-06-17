ФСБ РФ задержала экстремистов из «Таблиги Джамаат» в четырех регионах Приволжья

Москва, 17 июня. Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в четырех регионах Приволжья лидеров и участников международной экстремистской организации «Таблиги Джамаат» (запрещена в РФ), сообщило силовое ведомство.

«В Нижегородской, Пензенской, Саратовской и Ульяновской областях <...> задержаны лидеры и активные участники данной организации», — говорится в сообщении.

ФСБ изъяла у задержанных дома и в местах конспиративных сборов запрещенную литературу, средства связи, банковские карты, а также другие вещественные доказательства. Возбуждено уголовное дело.

Организация «Таблиги Джамаат» запрещена в России с 2009 года. Верховный суд РФ постановил, что участники организации хотят раздробить территорию России и дискриминировать граждан по религиозному признаку.