Пушков допустил готовность СССР при Горбачеве передать Карелию Финляндии

Москва, 17 июня. Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление о планах СССР отдать Карелию Финляндии.

Бывший эксперт МИД Финляндии, доктор политологии и писатель-документалист Юкки Сеппинен в своей книге сообщил, что СССР был готов обсуждать передачу Карелии. Однако, по его словам, президент Финляндии Мауно Койвисто этим шансом не воспользовался.

Пушков подтвердил слова бывшего эксперта МИД Финляндии и заявил, что, возможно, в последние годы существования СССР Москва, действительно, рассматривала вариант передачи Карелии Хельсинки. Своими мыслями российский сенатор поделился в Twitter. Об этом пишет НСН.

«Это весьма вероятно: именно тогда Шеварднадзе (бывший глава МИД СССР) отдал США огромные водные пространства в Беринговом море», — подтвердил Пушков, напомнив о «дарах» Шеворнадзе Соединенным Штатам.

Руководитель пресс-службы «Горбачев-фонда» Павел Палажченко заявил, что утверждение финского дипломата о готовности СССР при Михаиле Горбачеве вести переговоры о передаче Карелии Финляндии является ложью. По словам представителя фонда, автор этой «фальшивки» имеет претензии к бывшему президенту и пытается его скомпрометировать.