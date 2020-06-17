Москва, 17 июня. Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что брат Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера, готов обсудить вопрос компенсации. Об этом защитник российского актера заявил в интервью «Московскому комсомольцу».

Ранее защитник потерпевшей стороны Александр Добровинский заявил, что семья погибшего в ДТП мужчины отказалась от предложенной им материальной помощи. Адвокат Ефремова рассказал, что это утверждение не соответствует действительности. По его словам, ему удалось поговорить с братом Сергея Захарова, семья погибшего в ДТП с Ефремовым готова взять деньги от актера.

«Эта семья нуждается в помощи, и я готов это обсуждать», — сказал Пашаев.

Адвокат не стал называть конкретной суммы, которая может быть предложена в качестве материальной помощи.

Напомним, что после гибели 57-летнего Сергея Захарова против российского актера Михаила Ефремова возбудили уголовное дело, ему грозит до 12 лет тюрьмы. Экспертиза показала, что в момент смертельной аварии Ефремов был пьян, позже в его анализах были обнаружены следы наркотического вещества.

Спустя несколько дней после аварии артист извинился перед семьей погибшего. Защитник потерпевшей стороны заявил, что родственники Захарова будут добиваться справедливого суда.