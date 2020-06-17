LIVE: Кто и почему боится поправок в конституцию

Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» проводят прямой эфир на тему «Кто и почему боится поправок в конституцию».
Президент России Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию Российской Федерации, это первое существенное дополнение основного закона практически за 30 лет.
Однако радикальные активисты при поддержке YouTube, Facebook и других западных платформ сейчас яростно атакуют россиян, осмелившихся выступать в поддержку поправок в конституцию.
В рамках нашего эфира мы обсудим, почему для страны важны поправки в конституцию.
Почему либеральная оппозиция так остро и радикально реагирует на данные поправки?
Почему Госдеп США не желает, чтобы в конституцию России вносились изменения?
Станет ли наше государство более социальным, что конкретно получат россияне в ходе этих поправок?
На эти и многие другие вопросы в рамках нашего эфира ответят специалисты — социологи, экономисты, журналисты, чиновники и политики.
Присоединяйтесь к обсуждению!