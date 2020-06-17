LIVE: Кто и почему боится поправок в конституцию

Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» проводят прямой эфир на тему «Кто и почему боится поправок в конституцию».

Президент России Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию Российской Федерации, это первое существенное дополнение основного закона практически за 30 лет.

Однако радикальные активисты при поддержке YouTube, Facebook и других западных платформ сейчас яростно атакуют россиян, осмелившихся выступать в поддержку поправок в конституцию.

В рамках нашего эфира мы обсудим, почему для страны важны поправки в конституцию.

Почему либеральная оппозиция так остро и радикально реагирует на данные поправки?

Почему Госдеп США не желает, чтобы в конституцию России вносились изменения?

Станет ли наше государство более социальным, что конкретно получат россияне в ходе этих поправок?

На эти и многие другие вопросы в рамках нашего эфира ответят специалисты — социологи, экономисты, журналисты, чиновники и политики.

Присоединяйтесь к обсуждению!