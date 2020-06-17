Эксперты объяснили, почему Италия против «автоматизма» в продлении антироссийских санкций

Итальянская экономика серьезно пострадала от эпидемии коронавируса, Рим понимает, что ее необходимо восстанавливать. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Италия против

Италия считает необходимым вести политическое обсуждение между европейскими лидерами перед очередным продлением ограничительных мер против России. Такое заявление сделал премьер-министр страны Джузеппе Конте.

17 июня он выступил перед палатой депутатов национального парламента в преддверии встречи Европейского совета, которая пройдет 19 июня. Конте рассказал, что на видеоконференции ожидается информационное сообщение от президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель о состоянии выполнения Минских соглашений по Донбассу.

«Оно отвечает необходимости, которую всегда подчеркивала Италия, для политического обсуждения между лидерами, прежде чем приступить к продлению на полгода секторальных экономических санкций против России, которые истекают 31 июля, избегая при этом автоматических действий. Для Италии приоритетом остается сотрудничество с нашими европейскими партнерами для содействия полной реализации Минских соглашений, которая является целью санкционного инструмента», — заявил итальянский премьер.

Восстановление экономики

Политолог Максим Жаров заметил, что Италия не в первый раз призывает ЕС к отмене «автоматического» продления антироссийских санкций.

«Однако, поскольку санкции являются геополитическим инструментом США против России, Евросоюз не в состоянии самостоятельно принять решение о смягчении или отмене санкций. Поэтому никаких серьезных подвижек в этом отношении саммит ЕС 19 июня принести не может», — считает политолог.

Политический аналитик Владимир Соловейчик отметил, что итальянская экономика серьезно пострадала от эпидемии коронавируса. Власти страны понимают, что ее надо срочно восстанавливать, в том числе такие весьма зависимые от связей с Россией сферы, как туризм и рынок недвижимости.

«Отсюда и подобные заявления председателя Совета министров Итальянской Республики. В то же время Джузеппе Конте опасается поссориться с лидерами ведущих стран Евросоюза — Францией и Германией, чья экономическая мощь несравненно выше итальянской. Отсюда и заявления о приоритете взаимодействия с европейцами в вопросе о продлении санкций против РФ и позиция по реализации Минских соглашений», — пояснил эксперт.

По его мнению, позиция итальянского руководства, явно будучи двойственной, все же показывает, что и внутри Евросоюза наблюдаются подвижки в сторону большего реализма. Наблюдается более адекватный анализ ситуации вокруг Украины, республик Донбасса и российского Крыма.

«Это — позитивный фактор. Сейчас, скорее всего, снятие санкций с РФ нереально. Секторальные санкции могут быть если не совсем отменены, то существенно смягчены в будущем году, после парламентских выборов в ФРГ и уже очевидного ухода мадам Меркель с должности бундесканцлера», — заключил Соловейчик.

Италия традиционно связывает отмену санкций в отношении России с необходимостью выполнения Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе. С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.