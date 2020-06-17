Эксперт Мельников рассказал о возможной судьбе Ефремова в колонии

Москва, 17 июня. Спровоцировавший смертельное ДТП актер Михаил Ефремов может получить реальный срок, который, вероятнее всего, он будет отбывать в колонии-поселении. Об этом заявил вице-президент российского подразделения международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Эксперт рассказал о возможной судьбе Ефремова в колонии. По его словам, колонии-поселения бывают разные. В некоторых регионах России они более современные с наличием современного производства и нормальными условиями труда. Однако в некоторых колониях-поселениях совершенно другая ситуация. В большинстве случаев заключенные занимаются уборкой и готовкой.

«Например, в колонии-поселения в Зеленограде люди работали на производстве, где осуществляется разборка пластиковых окон… Люди там работают по 12 часов в сутки без выходных, их зарплата составляла три тысячи рублей. При этом в данной колонии было еще одно производство, на котором пекли осетинские пироги. Там условия работы были намного спокойнее», — пояснил Мельников.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов стал виновником автомобильной аварии в центре Москвы, в результате которой погиб человек. Позднее стало известно, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы, передает Teleprogramma.pro.

9 июня Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест до 9 августа. Решение суда вызвало резонанс в обществе. Коллеги актера осудили его действия, выразив уверенность, что Ефремов должен быть отправлен в СИЗО.