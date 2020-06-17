Сирия, 17 июня. Семь курдских боевиков были задержаны в кантоне Африн. Боевики ХТШ задержали своего бывшего полевого командира в Идлибе. Турция объявила о начале новой антитеррористической операции в Ираке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: провели подрывные работы в окрестностях Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам»1 (запрещена в РФ): арестовала одного из своих бывших полевых командиров в Идлибе.

Протурецкие силы: задержали семь курдских боевиков в кантоне Африн на северо-западе Алеппо.

Центр по примирению враждующих сторон: доставил гумпомощь в деревню Дейрун-Ага на севере Хасаки.

ВС Турции: объявили о начале новой антитеррористической операции в Иракском Курдистане; перебросили еще один военный конвой на территорию Идлиба.

Провинция Алеппо

Информационный портал Al Nour сообщает о том, что Алеппо и его окрестностях завершился очередной этап работ по разминированию территории. В период с 9.00 до 16.00 саперы Сирийской Арабской Армии (САА) обследовали районы Ар-Рамуса и Аль-Инзарат. Напомним, в феврале впервые за восемь лет административный центр провинции и его окрестности полностью перешли под контроль правительственных сил. После этого появилась возможность провести масштабную зачистку местности от следов военного присутствия террористов.

Между тем поступила информация о том, что на территории кантона Африн были задержаны семь курдских боевиков, осуществлявших подпольную террористическую деятельность. Информагентство Antakya Gazetesi передает, что преступники были арестованы местной полицией. Задержанные обвиняются в нападении на два жилых дома, поджоге трех автомобилей и организации более десяти взрывов. Утверждается, что они принадлежат к числу террористов Рабочей партии Курдистана (РПК) или Отрядов народной самообороны (YPG). На месте базирования радикалов было обнаружено 25 килограммов взрывчатых веществ.

Провинция Идлиб

На территорию Идлиба прибыл еще один турецкий конвой. Как передает на своей странице в сети Telegram военный источник (NovostiDamask), 15 военных автомобилей ВС Турции пересекли границу через контрольно-пропускной пункт «Кафр-Лусин» и направились в сторону наблюдательных постов, размещенных на границах «Большого Идлиба».

Тем временем поступают сообщения о разногласиях в рядах вооруженной оппозиции. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), боевики запрещенной в РФ коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» арестовали одного из своих бывших полевых командиров, который решил покинуть ряды формирования и присоединиться к группировке «Ансар ат-Таухид». Террорист и двое сопровождавших его лиц были задержаны неподалеку от административного центра провинции.

Провинция Хасака

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон доставили гумпомощь в еще один населенный пункт на севере Хасаки, контролируемый курдскими боевиками. По информации Twitter-канала (warjournal), военные РФ договорились о проведении гуманитарной акции с администрацией деревни Дейрун-Ага, согласовав необходимый объем, место и выдачу груза. Однако в назначенное время деревня оказалась пуста. Удалось выяснить, что распоряжение об эвакуации жителей поселения было дано силами курдской безопасности «Асайиш». В результате 440 продовольственных наборов общим весом свыше двух тонн были оставлены в складском помещении под охраной оставшихся в деревне граждан.

Ирак

Официальный Twitter-канал турецкого Министерства национальной обороны (tsavunma) заявил о начале новой операции ВС Турции на территории Иракского Курдистана. Она получила название «Тигриный коготь». В рамках кампании ВВС Турции осуществляют боевые вылеты в районе Хафтанин. Отмечается, что указание о начале операции отдал лично глава оборонного ведомства Турции Хулуси Акар, прибывший в оперативный штаб Сухопутных войск. Целью развернувшихся боевых действий является уничтожение террористов группировки Рабочая партия Курдистана (РПК) и связанных с ней бандгрупп, ответственных за вылазки в приграничных районах.

1 Организация запрещена на территории РФ.