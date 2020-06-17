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Новости Сирии

Сирия новости 17 июня 16.30: новая операция Турции в Ираке, раскол в рядах террористов в Идлибе

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Турецкие ВВС

Сирия, 17 июня. Семь курдских боевиков были задержаны в кантоне Африн. Боевики ХТШ задержали своего бывшего полевого командира в Идлибе. Турция объявила о начале новой антитеррористической операции в Ираке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: провели подрывные работы в окрестностях Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам»1 (запрещена в РФ): арестовала одного из своих бывших полевых командиров в Идлибе.

Протурецкие силы: задержали семь курдских боевиков в кантоне Африн на северо-западе Алеппо.

Центр по примирению враждующих сторон: доставил гумпомощь в деревню Дейрун-Ага на севере Хасаки.

ВС Турции: объявили о начале новой антитеррористической операции в Иракском Курдистане; перебросили еще один военный конвой на территорию Идлиба.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Алеппо

Карта военных действий — Алеппо

Информационный портал Al Nour сообщает о том, что Алеппо и его окрестностях завершился очередной этап работ по разминированию территории. В период с 9.00 до 16.00 саперы Сирийской Арабской Армии (САА) обследовали районы Ар-Рамуса и Аль-Инзарат. Напомним, в феврале впервые за восемь лет административный центр провинции и его окрестности полностью перешли под контроль правительственных сил. После этого появилась возможность провести масштабную зачистку местности от следов военного присутствия террористов.

Между тем поступила информация о том, что на территории кантона Африн были задержаны семь курдских боевиков, осуществлявших подпольную террористическую деятельность. Информагентство Antakya Gazetesi передает, что преступники были арестованы местной полицией. Задержанные обвиняются в нападении на два жилых дома, поджоге трех автомобилей и организации более десяти взрывов. Утверждается, что они принадлежат к числу террористов Рабочей партии Курдистана (РПК) или Отрядов народной самообороны (YPG). На месте базирования радикалов было обнаружено 25 килограммов взрывчатых веществ.

Провинция Идлиб

Карта военных действий — Идлиб

На территорию Идлиба прибыл еще один турецкий конвой. Как передает на своей странице в сети Telegram военный источник (NovostiDamask), 15 военных автомобилей  ВС Турции пересекли границу через контрольно-пропускной пункт «Кафр-Лусин» и направились в сторону наблюдательных постов, размещенных на границах «Большого Идлиба».

Тем временем поступают сообщения о разногласиях в рядах вооруженной оппозиции. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), боевики запрещенной в РФ коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» арестовали одного из своих бывших полевых командиров, который решил покинуть ряды формирования и присоединиться к группировке «Ансар ат-Таухид». Террорист и двое сопровождавших его лиц были задержаны неподалеку от административного центра провинции.

Провинция Хасака

Карта военных действий — Хасака

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон доставили гумпомощь в еще один населенный пункт на севере Хасаки, контролируемый курдскими боевиками. По информации Twitter-канала (warjournal), военные РФ договорились о проведении гуманитарной акции с администрацией деревни Дейрун-Ага, согласовав необходимый объем, место и выдачу груза. Однако в назначенное время деревня оказалась пуста. Удалось выяснить, что распоряжение об эвакуации жителей поселения было дано силами курдской безопасности «Асайиш». В результате 440 продовольственных наборов общим весом свыше двух тонн были оставлены в складском помещении под охраной оставшихся в деревне граждан.

Ирак

Карта военных действий — Ирак

Официальный Twitter-канал турецкого Министерства национальной обороны (tsavunma) заявил о начале новой операции ВС Турции на территории Иракского Курдистана. Она получила название «Тигриный коготь». В рамках кампании ВВС Турции осуществляют боевые вылеты в районе Хафтанин. Отмечается, что указание о начале операции отдал лично глава оборонного ведомства Турции Хулуси Акар, прибывший в оперативный штаб Сухопутных войск. Целью развернувшихся боевых действий является уничтожение террористов группировки Рабочая партия Курдистана (РПК) и связанных с ней бандгрупп, ответственных за вылазки в приграничных районах.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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