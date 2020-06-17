Манукян: Жесткая позиция МИД РФ приблизит освобождение социологов из плена ПНС Ливии

Эксперт Комиссии по СМИ Общественной Палаты РФ Вадим Манукян считает, что жесткая и решительная позиция российского Министерства иностранных дел ускорит возвращение похищенных в Ливии ученых на Родину.

Представитель МИД РФ Мария Захарова в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей раскрыла подробности переговоров министра Сергея Лаврова с триполитанской делегацией по поводу освобождения социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана домой. Она подчеркнула, что Лавров потребовал от представителей нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) вернуть двух граждан России домой.

Жесткую и однозначную позицию главы ведомства прокомментировал блогер, общественный деятель, эксперт Комиссии по СМИ Общественной Палаты РФ Вадим Манукян.

Освобождение социологов из плена террористов ПНС — приоритетная задача правительства РФ

Он напомнил, что российская общественность давно призывала МИД к решительным действиям в вопросе спасения соотечественников.

«С самого первого дня я призывал МИД России более активно и более жестко отстаивать позицию нашей страны по теме освобождения Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Я также призывал подключаться к проблеме общественных деятелей, участвовать в пикетах и в любых других мероприятиях, которые помогли бы приблизить тот момент, когда наши сограждане окажутся дома, увидят своих родных и близких. Конечно, тот факт, что МИД заговорил об этом, причем в таком тоне, говорит о том, что тема возвращения социологов находится на высочайшем государственном уровне. На сегодняшний день серьезность понимания вопроса властями Российской Федерации выводится на передовые позиции, и это очень хорошо», — сказал он.

Внимание властей к проблеме привлекла российская общественность

По мнению эксперта, внимание правительства к продвижению вопроса привлекли люди, которые отстаивали ученых, участвовали в одиночных пикетах возле посольства Ливии в Москве и подавали запросы в диппредставительство страны. Немаловажную роль сыграла и художественная кинокартина «Шугалей», снятая по реальным событиям. Боевик рассказывает, что на самом деле происходило с социологами в Ливии и какой информации, обнаруженной ими в ходе опроса населения, испугались в «правительстве» премьер-министра Файеза Сарраджа.

«Я уверен, что поспособствовал этому и майский показ фильма «Шугалей». В настоящий момент мы видим результат проделанной людьми работы, происходит то, чего все мы и требовали — МИД включился в проблему. Это говорит о том, что наши пикеты и вся та кампания, которую мы проводили в течение нескольких месяцев, принесли ощутимые результаты. Сегодня освобождение незаконно удерживаемых в ливийском плену граждан России ставится во главу угла и обсуждается на уровне правительства, в том числе и Министерства иностранных дел», — заметил собеседник ФАН.

Шугалей попал в плен за раскрытие правды о террористическом режиме ПНС Ливии

Общественник обратил внимание, что отрицание ПНС причастности к инциденту с похищением россиян, насильственным «арестом» и последующим удержанием более года в частной ливийской тюрьме без предъявления официального обвинения выглядит несостоятельно. Он подчеркнул, что это лишь показывает, что номинально входящие в силовые структуры Триполи группировки неподконтрольны Сарраджу.

«Эта история не выдерживает никакой критики, поскольку всем уже давно очевидно, что в так называемое Правительство национального согласия интегрированы целые террористические структуры. В общем-то, эту информацию выудили в результате опроса Максим и Самер, именно поэтому они сегодня и сидят в частном изоляторе ПНС «Митига», который контролирует бандформирование RADA. Представители триполитанской власти могут сколько угодно отрицать причастность к похищению социологов, но их сотрудничество с террористами от этого не перестает быть фактом», — заметил эксперт ОП РФ.

Действия триполитанских властей не выдерживают критики

В заключение он добавил, что пока боевики удерживают двух граждан РФ в плену, заявление МИД о невозможности сотрудничества с ПНС — абсолютно верное решение, учитывая связи «правительства» с преступными элементами. По его мнению, попытки представителей Триполи шантажировать российское правительство жизнями похищенных граждан страны были большой ошибкой.