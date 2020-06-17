Шерин отреагировал на информацию, что Горбачев был готов «вернуть» Карелию Финляндии

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин серьезно отнесся к информации, что Советский Союз во время правления Михаила Горбачева якобы был готов начать переговоры о передаче Карелии в состав Финляндии. Такую версию приводит в своей книге писатель, политолог, бывший финский дипломат Юкка Сеппинен.

По утверждению бывшего финского дипломата, в конце 1980-х — начале 1990-х СССР под руководством Михаила Горбачева готов был рассматривать вопрос «возвращения» части Карелии Финляндии, однако тогдашний финский президент Мауно Койвисто этим не воспользовался.

По мнению Александра Шерина, многие решения, которые принимал Горбачев во главе СССР, заставляют думать, что подобная «предательская» идея могла рассматриваться.

«Судя по тому, что делал Горбачев, какие он заключал договоры, какие издавал постановления, фактически унижая нашу страну, в это можно поверить, — отметил Шерин в комментарии Федеральному агентству новостей. — Напомню, как Горбачев предательски разваливал нашу армию, пытаясь понравиться Западу. Помните, как он подписал в 1989 году позорное постановление об «ошибочности» ввода советских войск в Афганистан? Тем самым он предал нашу армию, предал память наших солдат и офицеров, которые там находились! И ведь это было сделано уже после того, как наши войска были оттуда выведены, так что никакой практической необходимости в этом не было!».

Постановление за подписью Михаила Горбачева, осуждающее ввод советских войск в Афганистан, было принято Съездом народных депутатов СССР в декабре 1989 года, в канун десятилетия афганской кампании.

«Вспомните, какие крайне невыгодные для нашей страны договоры подписывал Горбачев, например, как нашу армию выводили из стран Варшавского договора буквально в чистое поле… Фактически, страна развалилась именно по его вине, эх, да о чем тут говорить…», — с горечью отметил парламентарий.

К счастью сегодня Россия — мощная держава, и никто не может даже помыслить об отчуждении у нас части территории, это просто невозможно, уверен Шерин.

«Теперь все эти темы закрыты, отныне Россия будет только прирастать территориями. Все эти разговоры о «претензиях» Японии, Финляндии и так далее всерьез никто не воспринимает. Кстати, напомню, что и Финляндия, и Польша до революции были в составе Российской империи… Так что Михаил Сергеевич Горбачев образца конца 1980-х — это Владимир Ильич Ленин (в ходе революции уничтоживший Российскую империю. — Прим ФАН) образца 2017 года», — подчеркнул Александр Шерин.

Финский писатель и бывший дипломат Юкка Сеппинен утверждает, что вопрос «возвращения» Финляндии части Карелии и Выборга рассматривался в СССР по аналогии с предоставлением независимости прибалтийским республикам, которые к тому времени уже приняли соответствующие акты и отказались подчиняться Москве.

По версии Сеппинена, к нему обратился советник СССР в Хельсинки Лев Паузин, который рассказал о готовности «либерального большинства политбюро» (руководства КПСС) начать переговоры о передаче Карелии, в том числе Выборга. Однако, по утверждению финского дипломата, этому препятствовал тогдашний президент Финляндии Мауно Койвисто, позиция которого не изменилась и при президенте РФ Борисе Ельцине, якобы также заявлявшего о готовности начать переговоры с Хельсинки по территориальным вопросам. По версии Сеппинена, Койвисто, уроженец Турку, не хотел усиления западной части Финляндии за счет Выборга, а также считал, что у страны не хватит человеческих ресурсов для заселения новых территорий.

Ранее экс-замглавы российского МИД Андрей Федоров в интервью Helsingin Sanomat заявлял, что в начале 1990-х годов Москва якобы обсуждала возможность «продажи» Карелии, это опроверг бывший госсекретарь и соратник Ельцина Геннадий Бурбулис.

Версию, что Михаил Горбачев хотел отдать Карелию Финляндии, в «Горбачев-фонде» назвали ложью. Об этом РИА Новости заявил глава пресс-службы фонда Павел Палажченко, по мнению которого, Юкка Сеппинен, позволяя себе «безответственные разговоры», по каким-то личным причинам сводит счеты с бывшим президентом Финляндии Койвисто.

После распада СССР Москва и Хельсинки договорились поддерживать общую границу, при этом Финляндия неоднократно подчеркивала, что не имеет к России территориальных претензий.

По итогам Советско-финляндской войны 1939—1940 года и Второй мировой войны Советскому Союзу отошли часть Карелии, области Салла и Петсамо (ныне Печенга), а также несколько островов в Финском заливе. Финляндия дважды официально признала принадлежность этих территорий СССР. После распада Советского Союза эти территории вошли в состав Российской Федерации.

Одна из поправок к Конституции РФ, вынесенная на всенародное голосование, закрепляет незыблемость границ России и невозможность отчуждения российской территории. Голосование по поправкам в конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля включительно.