Цеков объяснил Киеву, что представляет реальную угрозу для Украины

Сухопутное сообщение с Крымом через Украину вряд ли может быть налажено в ближайшее время, поскольку Россия до сих пор является недружественным государством для властей в Киеве. Таким мнением с Федеральным агентством новостей поделился сенатор Сергей Цеков.

Таким образом он отреагировал на заявление замминистра иностранных дел Украины Василия Боднара о том, что Россия «не отказалась» от идеи «пробить сухопутный коридор в Крым». Дипломат считает, что со стороны полуострова исходит «реальная угроза».

«Здесь надо учитывать потенциал Черноморского флота РФ, который способен проводить десантные операции по всему побережью Черного моря. Не думаю, чтобы Россия отказалась от планов пробить себе сухопутный коридор в Крым, а может, и в Приднестровье», — сказал Боднар, отметив, что «угрозу со стороны Донбасса и территории России никто не снимал».

РФ может начать военные действия против Украины ради получения воды для Крыма из Северо-Крымского канала или в случае «перезагрузки» власти в Москве, полагает замглавы МИД Украины.

«Не буду чрезмерно спекулировать, но поводом для активизации действий против Украины может быть как нехватка воды в Крыму, так и перезагрузка власти в России», — отметил он.

Как заметил член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков, Боднар говорит об угрозах для Украины со стороны России, но на самом деле их представляет «нынешнее руководство страны», которое находится в Киеве. Он подчеркнул, что это нужно четко понимать, поскольку российская угроза для украинского государства является «мифической».

«Что касается восстановления сухопутного сообщения Крыма с Украиной, то вряд ли это будет реализовано. Оно может быть налажено, когда Украина станет абсолютно дружественным государством по отношению к России. Рано или поздно это, конечно, произойдет, поскольку другого пути у Киева нет. Тогда граждане России смогут приезжать в Крым через территорию Украины», — рассказал Цеков.

Говоря о водоснабжении Крыма, сенатор пояснил, что этот вопрос обсуждается очень предметно, с учетом всех сложностей, которые возникли в нынешнем году.

«Есть понимание, что мы способны решить проблему водообеспечения Крыма за счет собственных возможностей полуострова или при помощи переброски воды. В последнем случае будет непростой и дорогостоящий проект. Но при этом нет особой надежды, что в Крыму будет использоваться вода из Северо-Крымского канала, по многим причинам, а не только из-за настроения действующей украинской власти. Нужно понимать, что около 90% воды из канала использовалось для работы химических заводов и в сельском хозяйстве. Сейчас мы уже отказались от выращивания риса, — объяснил член Совфеда. — К тому же были огромные потери воды, и она заболачивала часть нашей территории полуострова. Поэтому никто сильно не упивается темой того, что без воды из Северо-Крымского канала Крыму никуда. Мы решим все свои проблемы самостоятельно».

Цеков выразил уверенность, что перезагрузка власти в России, о которой говорил Боднар в интервью, неизбежно будет, но не как на Украине каждые пять лет.

«Когда начнется этот процесс в стране, то он не затронет ценности нашего российского общества. Они у нас очень устойчивые, и мы много делаем для их сохранения. Это на Украине сегодня одно, а завтра другое», — добавил сенатор.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская направила письмо верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет о преступных действиях украинских властей. Речь идет об одностороннем порядке перекрытия поставок пресной воды в Крым.

Напомним, власти Украины в 2014 году приостановили подачу воды в Крым после того, как он воссоединился с Российской Федерацией. Стоит отметить, что ранее Украина обеспечивала полуостров пресной водой на 85%. При этом в Киеве не скрывают, что тема водоснабжения Крыма является «рычагом давления на Россию».

Воссоединение Крыма с РФ произошло по итогам народного референдума. Голосование было проведено в соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Однако утвердившиеся на Украине после государственного переворота в 2014 году власти не признают результаты волеизъявления крымчан.