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В Германии 11 человек пострадали при взрыве рядом с железнодорожной станцией Гюнцбург

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В Германии 11 человек пострадали при взрыве рядом с железнодорожной станцией Гюнцбург

Москва, 17 июня. При взрыве в пустующем здании, которое расположено недалеко от железнодорожной станции Гюнцбург в Германии, пострадали 11 человек. 

По предварительным данным, произошел взрыв баллона с газом. Об этом пишет газета Merkur. В настоящее время правоохранители проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося, причина взрыва неизвестна. Радиус взрыва составляет примерно 100 метров. Взрывная волна чувствовалась даже на расстоянии километра.

Как сообщили в полиции, 30 транспортных средств, а также здание получили повреждения. Железнодорожная станция Гюнцбург закрыта.

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