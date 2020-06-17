Чемпион СССР по футболу Георгий Рябов скончался 82-м году жизни

Москва, 17 июня. Чемпион СССР по футболу, бывший защитник московского клуба «Динамо» Георгий Рябов скончался на 82-м году жизни. Об этом говорится в сообщении столичного футбольного клуба.

Представители клуба выразили соболезнования родственникам ветерана. О дате прощания с чемпионом будет объявлено дополнительно.

Георгий Рябов дебютировал в составе московского «Динамо» в 1960 году. Уже в 1963, защищая цвета бело-голубых, он завоевал золото чемпиона СССР. После 1963-го столичный клуб лишь однажды завоевал чемпионство СССР.

До игры в московском «Динамо» Рябов выступал за «Динамо» из Таллина. Также защитник провел шесть матчей в составе советской сборной. Защитник провел в составе московского «Динамо» 10 лет, сыграв 192 матча. Дважды попадал в список 33 лучших футболистов чемпионата.