Hyundai Creta получил грязевой душ от водителя КАМАЗа в Петербурге. ФАН-ТВ

«Грязное ДТП» произошло сегодня в Северной столице на светофоре у пересечения Богатырского проспекта и Планерной улицы.

Водитель Hyundai Creta нарушил ПДД — не уступил дорогу, выезжая по второстепенной дороге, и быстро оттормозился на красный свет.

В результате резких маневров в авто врезался КАМАЗ, груженный жидкой грязью, которую вывозят после чистки водоема на Планерной улице. Очевидцы также сообщают, что грузовик мог перевозить жидкий цементный раствор или смесь.

На кадрах видно, как торопливый водитель Hyundai получил грязный душ.

При этом, если присмотреться, видно, что окно легковушки было открыто. Теперь нарушителю правил движения придется мыть не только кузов, но и салон своей иномарки.