Малькевич опубликовал подборку фейков о поправках от СМИ-иноагентов

Москва, 17 июня. Глава Фонда защиты национальных ценностей и член Общественной палаты РФ Александр Малькевич опубликовал подборку очередных фейков о поправках к Конституции РФ от СМИ-иноагентов.

Глава Фонда обратил внимание на выпуск новостей «Радио Свобода» (признан в РФ иноагентом), в котором голосование по поправкам названо «циничным». В качестве аргумента приводится точка зрения российских оппозиционеров, а также твиттер-аккаунта «Перзидент Роисси».

«Вот он, уровень «экспертизы»!» — с сарказмом отметил Малькевич.

Кроме того, общественник поделился высказыванием корреспондента «Би-Би-Си» Ильи Барабанова о том, что некоторые россияне говорят о Победе, параде и Бессмертном полке «как о сакральных для большинства граждан страны вещах». Барабанов «даже не исключил», что многие действительно так относятся к этому.

«И что он хотел сказать, кроме оскорбления множества людей в нашей стране — и нашей памяти о войне?» — удивился Малькевич.

Также глава Фонда привел мнение сотрудника «Центра Карнеги», руководителя программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Андрея Колесникова. Малькевич отметил не только «заумное высказывание» аналитика, но и удивился самому существованию Центра на территории РФ.

«Мы можем представить себе работающий в Вашингтоне российский «Центр Громыко», в котором будет программа «Американская внутренняя политика и политические институты» — и ее руководителя, который раздает налево и направо интервью с оценками ситуации в США? Как быстро всех их выставят вон и перекроют кислород?» — добавил Малькевич.

Общественник уверен, что в США тут же обвинят представителей Центра во «вмешательстве во внутреннюю политику страны». В России же это называется «палитра мнений», подчеркнул он.

Кроме того, Малькевич привел высказывание директора Института глобализации и социальных движений публициста Бориса Кагарлицкого Русской службе «Голоса Америки». Представитель сомнительной конторы заявил, что «нет никакой уверенности, что нынешняя российская власть переживет 2020 год».

Ранее Малькевич уже писал о том, как ряд СМИ-иноагентов публикуют вбросы о поправках к конституции. Причем делают это на деньги западных спонсоров. Так, финансирование проектов «Радио Свобода», «Голос Америки» и «Настоящее время», по его данным, составляет 1 млрд рублей в год.