Киев, 17 июня. Украинцы и мировое сообщество в целом через 10 лет перестанут безоговорочно считать Крым Украиной и начнут сомневаться, была ли «оккупация». Это осознала экс-депутат Верховной рады Светлана Залищук.

Она считает, что избежать этого можно лишь в том случае, если постоянно держать Россию «в напряжении», а тему Крыма — на повестке дня.

«У нас остается единственный вариант — создание международного давления разными способами. Судебное давление, санкции, вообще информационное давление — оно тоже очень важно. Сегодня очень часто выигрыши происходят даже не в судах, а на информационном уровне, понимаете», — сказала она.

По мнению Залищук «есть огромный риск» в том, что спустя 10 лет точка зрения принадлежности Крыма «станет дискуссионной». Это даст повод международным лидерам и украинцам задуматься о том, было ли то, на чем так настаивают киевские власти.

«Потому очень важно для Украины держать этот нарратив так называемый, эту коммуникационную рамку. И напрягать постоянно, стучать во все международные двери, что мы не забыли, нам это нужно, и разными способами бороться за то, чтобы сохранить возможность восстановить в один момент справедливость», — резюмировала спикер.

Власти Украины продолжают считать Крым своей, но временно оккупированной территорией, и рассматривают варианты его возвращения, хотя еще в 2014 году субъект официально стал российским по итогам референдума. Тогда за воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно.

В РФ неоднократно призывали руководство Украины отказаться от любых планов на полуостров, подчеркивая, что больше никакого отношения к нему она не имеет.