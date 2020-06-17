Кремль не следит за ситуацией в уральском монастыре, где служил отрицавший COVID-19 клирик

Москва, 17 июня. Кремль не следит за ситуацией в Среднеуральском женском монастыре, где служил отрицавший коронавирус схиигумен Сергий (Николай Романов), заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее Екатеринбургская епархия лишила схиигумена Сергия права проповедовать. Это случилось после его заявления о том, что россиян хотят поместить в «электронный лагерь сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию». Клирик призвал прихожан выходить на улицу, сообщил телеканал «360». Несмотря на запрет, вскоре в Сети появилось очередное выступление Сергия с критикой закрытия храмов из-за пандемии, указал «ФедералПресс».

«Вы знаете, в Кремле не следят за этой ситуацией», — сказал Песков.

Чиновник подтвердил, что в Кремле слышали выступление схиигумена Сергия, и добавил, что этот вопрос не является «нашей повесткой».