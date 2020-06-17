Эзотерик назвал причины депрессивного состояния Норкиной перед смертью

Москва, 17 июня. Домашние проблемы и проклятье от злых неприятелей на радиоведущую Юлию Норкину сказались на состоянии звезды, заявил эзотерик и рунический предсказатель Игорь Вечерский.

По его мнению, на Норкину свалилось много проблем, в том числе было негативное влияние через эзотерические практики, но ситуация могла разрешиться — за черной полосой ведущую ждала белая. Как считает специалист, состояние звезды граничило с депрессией, усталостью и разочарованием.

«Всему этому состоянию предшествовало большое количество негатива в отношении нее, связанного с профессиональной деятельностью, материальной стороной жизни. Кому-то она сильно перешла дорогу, можно утверждать, что ей желали зла и старались подействовать на нее через эзотерические практики», — сказал Вечерский в интервью изданию «Слово и дело».

Юлия Норкина скоропостижно скончалась 5 июня, ей было 52 года. Женщина умерла от инфаркта, однако после ее кончины в Сети появились слухи, что ведущая свела счеты с жизнью.

Подруга звезды Мила Романиди развеяла слухи о самоубийстве. По ее словам, у Норкиной были грандиозные планы на лето — она хотела уехать вместе с детьми на море.

Финалист популярного телевизионного шоу «Битва экстрасенсов» Александр Кинжинов убежден, что ведущая умерла от инфаркта. По его словам, женщина много работала и мало спала.