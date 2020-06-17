Легкомоторный самолет упал возле гипермаркета в Одессе, есть погибшие

Киев, 16 июня. Легкомоторный самолет разбился возле одного из гипермаркетов в Одессе. По предварительной информации, в результате трагедии погиб один человек. Об этом сообщает местная полиция.

Местные СМИ сообщают, что чрезвычайное происшествие случилось в районе 4-го Аэропортовского переулка. Один человек погиб, еще один госпитализирован в медучреждение в тяжелом состоянии. Они оба находились на борту воздушного суда, передает Пятый канал.

По имеющимся данным, самолет упал возле гипермаркета сразу после взлета с аэродрома, который расположен неподалеку от места трагедии.

Рухнувший четырехместный самолет относится к серии Y1 «Дельфин». Воздушное судно является собственной разработкой Одесского авиационного завода. Первый полет самолет этой серии совершил в 2010 году.