Аналитик предупредил о неизбежном исчезновении транзита газа РФ через Украину

Москва, 17 июня. Демонтаж трубопровода, по которому из России на Украину шел газ, имеет свои причины, их назвал директор аналитического департамента Инвестиционной компании «РЕГИОН» Валерий Вайсберг.

Специалисты из «Газпрома» приступили к демонтажу трубопровода, который идет из России на Украину, ранее сообщил руководитель Оператора ГТС Сергей Макогон. Он отметил, что работы ведутся на российской территории, и добавил, что Киев ничего поделать в этой ситуации не может.

Валерий Вайсберг прокомментировал это сообщение и напомнил о том, что был подписан договор между РФ и Украиной о прокачке газа. В эфире радио Sputnik он пояснил, что изначально в соглашении были прописаны совершенно иные объемы энергоресурсов, сейчас большой загрузки нет, поэтому инфраструктура компании не нужна. Валерий Вайсберг предупредил о неизбежном исчезновении транзита газа РФ через Украину.

«Поэтому я в этом ничего особенного не вижу. А то, что на Украине доходы от транзита постепенно будут падать и в конце концов исчезнут, это не секрет. И это, наверное, некий сигнал внутри самой Украины», — предупредил Вайсберг.

Депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев прокомментировал заявления властей Украины о якобы начавшемся демонтаже транзитных газопроводов. По его словам, Киев мог принять за демонтаж ремонт или замену труб.

Депутат Госдумы Игорь Ананских считает, что «Газпром» проводит ремонтные работы газопровода, по которому осуществляется транзит газа через Украину, но демонтировать его не могут по условиям заключенного договора с Киевом.