Аналитик предсказывает доллару резкий обвал в ближайшие два года

Москва, 17 июня. Бюджетный дефицит в США и деглобализация приведут американский доллар к краху. Такое мнение выразил экс-глава финансового гиганта Morgan Stanley Asia, профессор Йельского университета Стивен Роуч.

Он прогнозирует, что в следующие два года доллар может резко упасть по отношению к другим ключевым валютам.

Обвал станет следствием проблем, с которыми столкнулась экономика Штатов в связи с пандемией коронавируса, снижением сбережений населения и дефицитом платежного баланса. Дополнительно ситуацию усугубит бюджетный дефицит, который будет сохраняться в ближайшие годы, считает профессор.

Эксперт предупредил, что в США может повториться ситуация 70-х годов прошлого века, когда экономическая стагнация и рост безработицы наложились на инфляцию.

НСН отмечает, что Роуч считается одним из наиболее компетентных мировых аналитиков по азиатскому региону.

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