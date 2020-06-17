Политолог рассказал, как полет Ту-95МС у границ РФ оказал психологическое давление на США

Обычный тренировочный полет российских машин над нейтральной территорией сегодня становится полноценной разведкой чужих возможностей и навыков; министр обороны Сергей Шойгу подготовил российскую армию ко всем угрозам. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал политолог Андрей Иванов.

Плановый полет

Четыре бомбардировщика Ту-95МС Воздушно-космических сил РФ выполнили 11-часовой полет в районе Чукотки и Охотского моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Четыре стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также северной части Тихого океана», — говорится в заявлении.

Взлет Ту-95МС осуществлялся с аэродромов на территории Чукотского автономного округа и Амурской области. В военном ведомстве обратили внимание, что на отдельных этапах маршрута российские самолеты передвигались в сопровождении истребителей F-22 ВВС Соединенных Штатов.

Психологические давление на США

Как отметил Андрей Иванов, есть совершенно плановые полеты, которые необходимо выполнять, чтобы содержать военную инфраструктуру в боевой готовности. При этом, когда стратегические бомбардировщики совершают полет, это оказывает психологическое давление на потенциальных неприятелей.

«Сейчас это давление российская сторона очень умело оказала на США. С другой стороны, такие полеты позволяют лучше узнать собственные возможности и одновременно «прощупать» мастерство и технические возможности другой стороны», — пояснил Андрей Иванов.

По мнению эксперта, проблема сейчас в том, что американцы стали выходить из ранее заключенных соглашений, которые обеспечивали на планете мир и стабильность. В частности, Штаты решили отказаться от режима открытого неба.

«Это значит, США что-то решили тщательно скрыть. Значит, что-то замышляют и к чему-то готовятся. И получается, что обычный тренировочный полет российских машин над нейтральной территорией становится полноценной разведкой чужих возможностей и навыков. И вот к такому обострению подталкивает именно американская сторона. Но благодаря усилиям нашего министра обороны Сергея Шойгу у России есть чем ответить на все современные вызовы. Собственно, Россия это постоянно демонстрирует», — заключил Андрей Иванов.

Летчики дальней авиации на постоянной основе выполняют полеты над нейтральными водами Северной Атлантики, Арктики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей. В министерстве обороны подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС РФ выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

6 мая 2020 года два стратегических бомбардировщика B-1B из Южной Дакоты провели учебное бомбометание на полигоне в Эстонии. Депутат Госдумы Юрий Швыткин посоветовал НАТО «не испытывать на прочность терпение» российских систем ПВО.