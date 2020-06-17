Генпрокуратура посвятит проблеме домашнего насилия отдельное совещание

Москва, 17 июня. Проблеме домашнего насилия в России планируют посвятить отдельное заседание координационного совещания руководителей правоохранительных органов. Об этом заявил генпрокурор России Игорь Краснов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«В ближайшее время на координационном совещании руководителей правоохранительных органов планируем обсудить проблемы, касающиеся преступных посягательств на жизнь и здоровье детей, в том числе домашнего насилия», — сказал Краснов на пленарном заседании Совета Федерации.

При этом генпрокурор не стал приводить статистических данных, говорящих о масштабах проблемы насилия в семье.

Отметим, в мае уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что у жертв домашнего насилия должна быть возможность свободно посещать кризисные центры и органы внутренних дел.

Кроме того, Москалькова сообщала, что в России с 10 апреля количество случаев домашнего насилия выросло более чем в два раза. Омбудсмен пояснила, что в апреле ей поступило более 13 тыс. сообщений о домашнем насилии, при этом в марте их было 6054.

О росте числа обращений во время самоизоляции ранее также сообщили депутаты Госдумы, авторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова. Парламентарии обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой помочь в срочном утверждении мер по защите пострадавших.