Генпрокуратура РФ изъяла у чиновников имущество на 20 млрд рублей

Москва, 17 июня. Генпрокуратура России добилась изъятия у чиновников имущества, не подтвержденного доходами, на сумму более 20 млрд рублей за 2019 год. Об этом сообщил генпрокурор Игорь Краснов.

«В сравнении с 2018 годом произошел рост почти в 70 раз (в 2018 году было изъято имущества на 311 млн рублей)», — сообщил Краснов.

Генпрокурор отметил, что практику обращения коррупционных активов в доход государства высоко оценили на площадке ООН.

Напомним, президент России Владимир Путин ранее заявил о необходимости вести борьбу с коррупцией на всех направлениях. Выступая на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ, глава государства призвал сотрудников ведомства бороться с коррупцией всегда и на всех направлениях.

Кроме того, президент призвал Генпрокуратуру объединить свои усилия с Федеральной службой судебных приставов, МВД, Росфинмониторингом и ФНС для возвращения в страну незаконно приобретенного имущества.